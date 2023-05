Le héros du Louvre – La Joconde a le sourire

La Joconde a le sourire est le premier tome du triptyque Le héros du Louvre, des éditions Glénat. Une bande dessinée d’Elie Chouraqui et Letizia Depedri, parue en avril 2023, qui s’inspire d’une histoire vraie, celle de Babi Maklouf, veilleur de nuit au Louvre.

Dans un train, un homme écrit dans un cahier. Il pense à son grand-père, Babi Maklouf, avec les larmes aux yeux. Il descend du train et retrouve sa famille. Elie embrasse et est embrassé par tout le monde. Sa grand-mère lui demande d’aller voir son grand-père. Son grand frère est également à ses côtés. Lorsqu’il entre dans la chambre, Elie embrasse Maurice, qui le prend dans ses bras. Il est heureux que les militaires lui ait laissé une perm. Il n’aurait pas aimé que Babi Maklouf parte sans le revoir… Cependant, le grand-père s’est endormi. Il a l’air en forme, mais n’a plus beaucoup de forces. Maurice va revenir sur l’histoire de leur grand-père, en commençant par l’origine de son nom. Il explique alors que les enfants de Néné, la mère de Babi, sont tous morts à quelques mois. Néné est retombée enceinte, elle a voulu parler au rabbin…

Le récit revient sur l’histoire de Babi Maklouf. Un homme qui a passé son enfance en Algérie, avant de pouvoir arriver en France, pays de la liberté et des droits de l’homme. Le jeune homme reste fasciné par le pays. Il s’installe, avec sa famille, à Paris, puis se débrouille avec de petits boulots. Mais une annonce va tout changer, il veut devenir veilleur de nuit au musée du Louvre ! Mais en 1940, l’armée allemande arrive aux portes de la capitale, les œuvres doivent quitter Paris et le musée, pour être sauvées. Babi Maklouf va participer, à sa hauteur, à sauver des œuvres… La bande dessinée est bien découpée, assez captivante et plaisante à découvrir… L’homme va servir la France. Il va sauvegarder un patrimoine exceptionnel et sauver sa famille dans un périple qui débute avec ce premier tome. Le dessin est assez simple, un peu caricatural, néanmoins plaisant.

Le héros du Louvre est une nouvelle série des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, La Joconde a le sourire. Une trilogie qui présente un hommage vibrant d’Elie Chouraqui à son grand-père, un homme courageux et optimiste qui va sauver sa famille et des œuvres du Louvre.

Lien Amazon