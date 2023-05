FranceNetInfos a été invité à l’avant-première ce 27 avril 2023 du spectacle féerique de l’Odyssée sonore dans le Théâtre antique d’Orange.Dans ce lieu grandiose que certains diront hors norme, le public s’immerge dans un voyage à la découverte de la mythologie.

Le spectacle traverse plusieurs univers qui ne se rattachent pas à une histoire. Le spectateur est libre de créer son propre voyage dans les richesses sonores et musicales de notre monde à la découverte de la mythologie.

Le lieu : le théâtre antique d’Orange.

Le théâtre antique d’Orange a plus de 2000 ans, il a été construit sous le règne d’Auguste au Ier siècle av. J.-C. Le mur extérieur ou postcænum est long de 104 m et haut de 35 m [Wikipedia].

Ce lieu unique a permis de proposer des spectacles qui se sont toujours voulus exceptionnels. Il est depuis 2000 ans à la pointe de l’innovation.

Le spectacle : Odyssée sonore

Enveloppés par le son et l’image, vous croisez une multitude de divinités et de personnages mythologiques et traversez des paysages merveilleux et fantastiques.

Vous pouvez pleinement vous laisser porter dans cette plongée dans cet autre monde en déambulant sur la scène, dans les tribunes ou dans l’orchestra (demi-cercle devant la scène).

Un casque va vous permettre de vivre pleinement cette expérience. Ce casque en 3-dimensions, va vous géolocaliser dans le théâtre.

Suivant le lieu où vous vous trouvez, il permet, à un instant T, de générer un son différent, plus ou moins fort. Grace à cette technologie, chacun aura sa propre

expérience musicale. L’intensité va crescendo durant les quatre actes du spectacle. Le style de musique est un mix de tout type de musique : classique, pop, hard rock, jazz, musique électronique, …

Le visuel est synchronisé avec le son. Les forêts, les visages, les divinités, les décors, … ne sont pas des projections de reproduction. Le spectacle utilise des technologies d’Intelligence Artificielle pour créer les éléments. Utiliser l’intelligence artificielle génératrice est une innovation de rupture. C’est une première mondiale. Le théâtre antique d’Avignon reste le fer de lance de l’innovation dans la mise en valeur des patrimoines du territoire. On peut penser qu’elle va permettre une nouvelle approche avec une interaction entre le monument et le public.

Le spectacle en quelques chiffres :

25 vidéoprojecteurs,

2000 sons différents,

5000 m2 de surface de projection,

45 minutes d’expériences en simultanée pour 250 personnes.

N’hésitez pas à être un des privilégiés à assister à une des 73 soirées à partir du 1er mai jusqu’à fin décembre, pour créer votre propre expérience, votre propre voyage. Un dernier conseil, lors du spectacle aller vers les cercles lumineux au sol qui vont vous appeler et vous attirer.