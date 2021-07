Sven le Terrible : Ses aventures disponibles aux Éditions Les 400 coups

“Les aventures de Sven Le Terrible” sont réparties en 3 bandes dessinées que nous avons eu le plaisir de découvrir aux Éditions Les 400 coups. Racontées par Rhéa Dufresne et illustrées par Orbie, elles vont permettent aux plus jeunes de faire la connaissance de Sven, ce pirate au tempérament quelque peu… affirmé !



“Sven le Terrible” : 3 bd – 3 aventures

Nous avons eu le plaisir de découvrir les 3 bandes dessinées qui constituent la saga des “Sven le Terrible”. Mais alors, qui est Sven ? Et dans quelles aventures loufoques va-t-il nous embarquer ? Pour découvrir tout cela, rendez-vous à bord de la Méduse.

Pas de vacances pour les pirates !

Dans cette première bd, nous faisons la connaissance de Sven, un pirate quelque peu fatigué qui a un grand besoin de vacances. Ses collègues, autres pirates, n’en croient pas leurs yeux : leur chef a perdu cet élan qui le caractérise tant. En tout cas, jusqu’à ce que son ennemi de toujours – Kit Malouf – décide de faire la loi. Il se rend vite compte que la vie de pirate n’a pas de répit et il finit par renoncer à ses vacances pour de vrais combats à l’épée.

Pas de princesse pour les pirates !

Nous retrouvons Sven plus en forme que jamais : conquérant, rebelle, autoritaire pour la plus grande joie de ses acolytes. Ils décident d’aller chercher un trésor sur une île. Mais le trésor est bien loin d’être aussi étincelant qu’ils auraient espéré, puisqu’ils trouvent… Une princesse ! Une princesse au tempérament affirmé, qui sait ce qu’elle veut et qui n’hésite pas à s’imposer face à Sven sous les yeux ébahis des autres pirates. La princesse réussit à prendre l’assaut d’un bateau et devient l’Anémone des 7 mers. Sven se retrouve donc face à un second ennemi en plus de Kit Malouf.

Pas de chevaliers pour les pirates !

Sven est fou de rage : comment va-t-il réussir à se débarrasser de la princesse ? Elle fait clairement de l’ombre à La Méduse, elle s’accapare les trésors et n’hésite pas à aller jusqu’à la confrontation. La bonne nouvelle, c’est que les chevaliers débarquent pour récupérer la princesse afin de la ramener chez son père. Oui, sauf qu’Anémone des mers est plus que téméraire et ne compte pas se laisser faire. La piraterie, c’est sa nouvelle vie !

Nous nous sommes beaucoup amusés en découvrant la saga des “Sven Le Terrible”. Et quel plaisir de retrouver Rhéa Dufresne qui livre une histoire dynamique. Son personnage de Sven est attachant malgré son caractère affirmé. On le suit bien volontiers dans ses aventures plus que rythmées. Orbie, quant à elle, s’est beaucoup amusé à illustrer le tout. Le personnage de Sven est drôle visuellement, ses expressions du visage sont tout aussi amusantes. De même que pour la princesse, qui montre un tempérament bien loin des contes de fées.