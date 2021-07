Sois un homme mon fils de Bouchta au Festival Off d’Avignon 2021

Le Festival Off d’Avignon 2021 bat son plein pour le plus grand plaisir des amoureux de théâtre. Après une année blanche, les spectacles qui ont fait un carton la dernière année du Festival reviennent en force pour cette nouvelle saison. Parmi eux, ne ratez pas le spectacle : Sois un homme mon fils de et avec Bouchta, avec une mise en scène du Directeur du Toursky de Marseille Richard Martin. Vous pourrez voir ce seul-en-scène présenté comme une version couscous de la Cage aux Folles au Théâtre du Petit Chien.

L’argument du spectacle :

Immigration, intégration et homosexualité… Avec cette création choc, Richard Martin s’empare d’un sujet brûlant d’actualité. Devant nous, Bouchta, désopilant, explosif, tendre, émouvant, sort de sa coquille, se régénère et nous offre une véritable bouffée de rire et d’humanité. Bouchta nous fait rire là où ça fait mal. C’est sa façon de combattre les maux, les tabous, l’intolérance, le machisme, l’homophobie, les mariages forcés… la cruauté banalisée. Fils d’immigrés algériens installés à Marseille, Bouchta grandit dans l’une des premières cités HLM. Il y connaît les joies de l’accession à un appartement neuf, les ruses de la débrouille… Mais il est le onzième enfant de la famille, différent des autres. Commence alors une quête d’identité douloureuse…

À voir et à revoir, seul, avec des amis, en amoureux, en amoureuses ou en famille…

Mon avis de spectatrice :

Bouchta est un personnage à part entière, un condensé d’humanité, de fragilité, de force et de résilience. Avec ce spectacle fort en émotion mais aussi en éclats de rire, il se met à nu pour nous faire voyager dans son univers. De gags en jeux de mots, d’anecdotes tendres en tranches de vie touchantes, Bouchta m’a redonné espoir en notre capacité de transformer les épreuves en leçons de vie.

Servant un texte ciselé et contemporain, Bouchta sublime le mythe du phénix, qui se régénère de ses propres cendres. La mise en scène sobre et efficace de Richard Martin met en valeur le talent d’acteur de l’interprète qui s’en donne à coeur joie sur scène. Le public était présent et réactif, cette pièce mérite bien son succès !

Sois un homme mon fils est un one-man-show décapant, une véritable bouffée de rire et d’humanité ! A déguster tous les jours du Festival jusqu’au 30 juillet 5relâche les 13, 20 et 27 juillet 2021). Bon Festival !

Théâtre du Petit Chien 76 Rue Guillaume Puy Avignon