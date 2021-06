Théâtre Toursky de Marseille : Une nouvelle saison essentielle !

La vie a repris son cours normal, pour preuve : la réouverture des théâtres après des mois de privation. Le théâtre Toursky de Marseille n’échappe pas à la règle en nous présentant une nouvelle saison que je qualifierai d’essentielle !

Ainsi, dans le mot de son Directeur Richard Martin, on peut lire entre les lignes une profonde blessure du monde du spectacle d’avoir été qualifié de “non essentiel”. Je vous laisse méditer sur cette magnifique phrase de Richard Martin : “Nous, artistes, portant la mémoire de l’intelligence des hommes, sommes convaincus que la Culture EST un droit fondamental dû à tous, sans distinction.”

Voici le programme du Toursky au complet :

Ouverture de la saison avec la “Faites de la fraternité“

24/09/2021 La Mémoire et la Mer : Richard Martin, L’orchestre symphonique de Toulon et Vincent Beer-Demander.

25/09/2021 Saïdou Abatcha

30/09/2021 : Université populaire Federico Garcia Lorca

01/10/2021 : La Légende du Saint Buveur, Christophe Malavoy

05/10/2021 : J’entrerai dans ton silence, Serge Barbuscia

08/10/2021 : Rimbaud en feu, Jean-Pierre Darroussin

09/10/2021 : Une Vie, Clémentine Célarié

12/10/2021 : Duo Intermezzo, Marielle Gars et Sébastien Authemayou

16/10/2021 : Pierre Perret

19 et 20 10/2021 : Égalité, Nawar Bulbul

21/10/2021 : Carte blanche à Catherine Salviat

22/10/2021 : The Marceline, Compagnie Marcos y Marco

09/11/2021 : Dans la solitude des champs de coton, Julien Deroualt et Abdel-Rahym Madi

16/11/2021 : 36 chandelles dans la maison de Molière, Serge Sarkissian

18/11/2021 : Napoléon et les protestants

19/11/2021 : Quartiers Nord

23, 23 et 26/11/2021 : Arletty…, Koffi Kwahulé

27/11/2021 : Carolyn Carlson, The Tree

02/12/2021 : Décembre 1920 à Tours avec l’Association Provence-Mémoire – Mouvement Ouvrier (PROMEMO)

04/12/2021 : Emmanuel Pi Djob & AfroSoull Gang

09/12/2021 et 24/03/2022 et 12/05/2022 : Cycle Michel Foucault avec Roland Gori

16/01/2022 : La Révolution égyptienne

04/01/2022 : Cyrano, Thierry Surace, William Mesguich

06/01/2022 et 03/02/2022 et 31/03/2022 et 26/04/2022 : Les jeudis du monde diplomatique

Du 07 au 29/01/2022 : Petit boulot pour vieux clown, Virginie Lemoine

15/01/2022 : Le Cercle de Whitechapel, Julien Lefebvre, Jean-Laurent Silvi

22/01/2022 (2 représentations) : Plaidoiries, Richard Berry

20/01/2022 : Hominideos, Merlin Nyakam

22/02/2022 : Rémi Abram 4tet

24/02/2022 : Clin d’œil à Bruno Étienne

Festi’Femmes :

25/02/2022 : Femme toi-même ! Aurélia Decker

26/02/2022 : Ladies Stinguettes

01/03/2022 : Simone Veil, Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier

Festival Russe du 04 au 25/03/2022

Du 29/03/2022 au 02/03/2022 : Sois un homme mon fils, Bouchta

02/04/2022 : Et dieu créa le swing, Les Swing Cockt’Elles

05 et 06/04/2022 : Rencontre avec mon beau-frère, Gilles Ascaride et Géraldine Baldini

07/04/2022 : Repenser l’hôpital

09/04/2022 : La edad de oro, Israel Galván

26/04/2022 : Sudameris Trio

9 et 30/04/2022 : Christophe Alévêque

03/05/2022 : Emoovoir, Lionel Damei

06/05/2022 : Les chatouilles, Andréa Bescond

10 et 11/05/2022 : La Robe rouge, Ivan Romeuf, Marie-Line Rossetti

14/05/2022 : Viva Napoli, Vincent Beer-Demander

02/06/2022 : Goodbye Farewell Michael

Pensez à vous abonner ! Toutes les infos pour les réservations ici

Théâtre Toursky, 16 Passage Léo Ferré 13002 Marseille