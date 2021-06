De papa à maman – Un livre pour s’amuser avec les syllabes !

De papa à maman est un album, pour les jeunes lecteurs, paru en mai 2021, aux éditions Sarbacane. Un livre drôle et original, de Delphine Chedru, pour s’amuser avec les syllabes, apprendre les sons, les mots, en enrichissant son vocabulaire.

Un enfant est dans les bras de son papa, pour un adorable câlin. Le mot papa est ainsi présenté, avec pour la première et surtout la dernière syllabe, une couleur différente. En effet, cette syllabe rouge, les jeunes lecteurs vont la retrouver à la page suivante, pour débuter le prochain mot. Ainsi, c’est le mot papi qui est à découvrir. L’image représente une personne d’un certain âge, avec une barbe blanche, qui lit son journal, dans son fauteuil, au coin du feu. Le mot suivant débute donc par « pi », et c’est pipi qui est à découvrir ! Un mot qui fera rigoler les enfants…

Ainsi de suite, à chaque page, un nouveau mot est à découvrir, en relation avec le mot précédent, de par la dernière et la première syllabe. Pour repérer visuellement ces syllabes et lettres, elles sont en rouge, afin de faire un rapprochement. Le rythme est plaisant, le livre est comme un imagier, assez amusant, jouant ainsi sur les syllabes. Un fil rouge qui amuse les enfants, intéressant pour un premier apprentissage des sons et des syllabes. Le livre est aussi comme un imagier, où les bambins associent un mot à une image. C’est ainsi que l’ouvrage va passer de papa à maman, en jouant avec les mots et les syllabes. Le graphisme se veut moderne, épuré, simple et efficace, avec des couleurs vives, plutôt contrastées.

De papa à maman est un album jeunesse des éditions Sarbacane, plutôt drôle et original, jouant avec les mots et les syllabes, permettant un apprentissage des sons, des lettres et des syllabes, tout en associant un mot à une image, comme un imagier, pour enrichir son vocabulaire.