Tamia et les mémoires du dragon – Éditions Akiléos 

Tamia et les mémoires du dragon, un one shot jeunesse à retrouver aux Éditions Akiléos depuis le 25 Janvier 22. +10

Le décor :

Novembre. Une maison endeuillée.

Maman est là, belle et paisible, dans son linceul au milieu du salon pour les derniers au revoir. La famille et les amis/es sont présents pour soutenir Tamia et son père dans cette épreuve. Et, tandis que les enfants jouent dehors, Tamia préfère rester près du cercueil.

Mai.

Papa est toujours sur son téléphone en train de regarder les souvenirs photos de maman. Assis dans son bureau, devant son ordinateur, il n’a pas la tête à écrire. Syndrome de la page blanche. Il ne peut faire le deuil, et n’a que l’image de sa femme en tête. En rentrant de l’école, Tamia se précipite dans le bureau afin de raconter sa journée à son père, qui s’empresse de poser son téléphone pour ne pas qu’elle voit qu’il est nostalgique. Il lui avoue quand même être complètement bloqué au niveau écriture de son nouveau roman.

Juillet.

Après des mois difficiles, les vacances scolaires sont le moment rêvé pour s’échapper de ce quotidien étouffant. Le papa de Tamia a décidé de changer d’environnement afin de changer d’air. C’est dans une petite maison en bois, perdue au milieu de la nature, qu’ils posent tout d’eux leurs valises. Mais, la petite fille n’est pas convaincue du bien que va leur faire un séjour, sans matériel électronique, dans ce village nommé Damar, où il n’existe aucune communication réseau !!!!

Pourtant, c’est bel et bien dans cet endroit que leur imagination va leur permettre de boucler leur grande tristesse …

Le point sur la BD :

Tamia et les mémoires du dragon aux Éditions Akiléos, est une grande parabole autour de la perte d’un être cher et de la reconstruction des personnes qui reste ! A travers l’histoire de cette petite fille et de son père, de leur passé et de leur devenir, David Bruna nous fait découvrir tout un monde magique et fantasy, qui va permettre à chacun d’eux, à leur manière, de passer outre la perte subie. Une quête va s’offrir à Tamia, dont l’imagination débordante de petite fille est encore à son summum. Tandis qu’une épreuve viendra mettre un terme au syndrome de la page blanche subie par son père écrivain.

Croyez-moi ou non, les graphismes de Pablo Cialoni, alias Pahito, sont typiquement « amérique latine » (cf Mafalda) : c’est rond, aux contours très marqués, très coloré et gai !!! Et cette petite protagoniste principale respire le courage et la détermination !

La conclusion :

Un one shot BD jeunesse qui ressemble presque à une série animée. Se plonger dans Tamia et les mémoires du dragon aux Éditions Akiléos , c’est découvrir tout un monde parallèle magique et fantasy, pour oublier le malheur de la perte ! Malgré le sujet abordé de la perte d’un être cher, c’est bourré de bonne humeur et de positivité. Grâce à la vision forte et énergique de cette petite protagoniste ! Un mélange de dure réalité, de fantasy pour une quête constructive et positive !!!!