Whispering you a love song : Sentiments à fleur de peau – Taifu Comics 

Le premier tome d’un girl love ( YURI) à retrouver chez Taifu Comics depuis le 28 Janvier 22. (+16)

Le décor :

Rentrée scolaire … début du printemps, Japon.

Himari retrouve sa meilleure amie Miki, pour cette première rentrée au lycée qui promet d’être excellente ! Un programme spécial leur a été distribué, et elles n’en reviennent pas des réjouissances à venir. Le meilleur étant bien évidemment le concert organisé par le directeur, où plusieurs groupes s’enchaînent . Himari est si excitée, c’est son tout premier concert !!

Avec sa meilleure amie, elle se presse près de la scène. C’est au tour d’un girl band de s’installer sur la scène, et Miki aperçoit sa propre sœur tenant sa basse !!! Cela fait tellement longtemps qu’Himari ne l’avait pas vue qu’elle a même du mal à la reconnaître.

Pourtant, c’est en entendant les premiers sons de la voix de la chanteuse, qu’elle est comme envahie par un sentiment incroyable. Comme hypnotisée par ce chant. Aussi, lorsqu’elle la croise dans les couloirs du lycée après la représentation, elle ne peut s’empêcher d’aller l’aborder pour lui dire son engouement ! Et de lui déclarer son coup de foudre pour sa voix !

Une voix qui va rester longtemps résonner dans sa tête, l’empêchant de penser à autre chose.

Au fil des semaines, une sorte de jeu affectif s’installe entre les deux jeunes filles. Himari serait-elle une fan girl invétérée de la voix de la chanteuse, ou développerait-elle des sentiments bien plus forts que ça, pour la personne ???

Le point sur le manga :

Eku Takeshima retranscrit avec humour, et insistance le trouble des premiers émois affectifs d’une lycéenne, grâce à ce premier tome aux Éditions Taifu Comics.

Tout le monde a connu ce moment précis, où, on ne comprend pas bien le sentiment éprouvé pour une personne, et que l’on pense simplement à un « coup de foudre » amical. Alors que cela va bien au-delà de l’amitié pure ! Le lecteur s’identifie donc facilement à la protagoniste principale, bousculée par un trouble évident lorsqu’elle se retrouve en compagnie de cette chanteuse du même sexe qu’ elle.

La mangaka construit le scénario de ce premier opus de « Whispering you a love song » sur les nombreux échanges entre les deux protagonistes principales. Leurs hésitations, et leurs difficultés à exprimer ce qu’elles ressentent vraiment. Les graphismes sont simples et purs, et les expressions accentuées par des jeux d’ombres.

La conclusion :

Un girl love pour les +16, même si les illustrations restent douces et les expressions assez lisses. Whispering you a love song aux Éditions Taifu Comics met surtout l’accent sur la compréhension et le développement du sentiment amoureux, qui s’insinue entre les deux lycéennes au fil des pages. Une histoire qui reste donc assez simple, où les échanges romantiques, et gênés des deux protagonistes s’enchaînent avec délicatesse et désirs cachés. On dirait que la mangaka veut nous faire languir quand à l’explosion de sentiments qui pourrait venir ! Du coup, on attend le second tome sous la loupe !