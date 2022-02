Défonceuse : l’essentiel à savoir

Destinée au travail du bois, la défonceuse est un modèle de fraiseuse portative qui se distingue par sa performance et ses particularités. Plus qu’une simple scie circulaire, elle permet d’obtenir une meilleure précision dans la coupe du bois et dans l’assemblage de pièces. Vous avez entendu parler des qualités de la défonceuse et désirez adopter ce matériel ? Il incombe de bien comprendre le mode de fonctionnement et l’importance de la fraise d’usinage dans son utilisation.

Description et mode de fonctionnement de la défonceuse

La défonceuse se présente sous la forme d’une machine dotée d’un moteur rapide avec deux poignées fixées de chaque côté. Elle dispose également d’une semelle horizontale munie de deux colonnes verticales appelée généralement coulisseaux. À ces différentes composantes, s’ajoute la fraises pour défonceuse. Elle doit être fixée dans le porte-fraise, une pince posée sur le moteur pour tenir la fraise lors de l’usinage du bois.

Ainsi, lors de la mise en marche de l’appareil, la semelle assure le contact entre la pièce à travailler et la machine, pendant que les coulisseaux permettent de faire plonger la fraise pour usiner le bois. Durant son usage, vous devez tout simplement appuyer sur les poignées du moteur pour déplacer la fraise et procéder à l’enlèvement de la matière. L’avantage avec une défonceuse est que vous bénéficiez de la possibilité de régler la profondeur de votre coupe. En plus, le dispositif possède un ressort de rappel qui assure la remontée automatique de l’appareil en fin de travail.

Différents usages de la défonceuse

Majoritairement utilisée dans l’industrie du bois, la défonceuse convient pour quasiment toutes les façons de travailler le bois. Rainures, tenons, mortaises ou moulures, elle est conçue de sorte à s’adapter à tous les types d’activité. Pour réaliser une rainure, vous devez tout simplement vous servir d’un guide fixé sur la semelle avec un système de serrage. Ensuite, il vous suffira de pousser la défonceuse en suivant la trajectoire du guide.

En principe, vous bénéficiez d’un guide dès l’achat de votre machine. Toutefois, vous avez la possibilité de le changer selon vos objectifs. Vous pouvez par exemple, vous procurer un guide à copier ou une bague de copiage pour effectuer des courbes. Bien qu’elle soit recommandée pour usiner avec précision le bois, elle peut servir également pour les gros travaux. Dans ce cas, vous devrez opter pour un modèle avec un moteur assez puissant.

La fraise : un indispensable pour une défonceuse

Sachez que de la fraise d’usinage choisie, dépend la performance, la qualité de la finition et les possibilités de coupe que peut offrir une défonceuse. Disponibles sous plusieurs formes et avec de différentes dimensions, elle permet de profiler le bois pour créer des moulures, des cuvettes, des feuillures ou des rainures. Les fraises de défonceuse demeurent également l’outil de fraisage recommandé pour réaliser des queues d’aronde, des quarts-de-rond, des chanfreins, des bouvetage, des doucines, des congés…

Si elles offrent autant de possibilités, c’est parce qu’il existe une multitude de types de fraises. En effet, vous retrouverez sur le marché :

Des fraises à chanfreiner ;

Des fraises à disques à rainurer ;

Des fraises droites ;

Des fraises à moulurer ;

Des fraises à queue d’aronde ;

Des fraises à finition ;

Il importe donc de faire votre choix en fonction de vos projets d’usinage. Selon le cas, il faudra vous procurer deux à trois modèles de fraises afin de parfaire votre œuvre. Pour vous assurer de choisir le bon modèle, tenez compte des avantages de chaque fraise, de ses dimensions (diamètres des queues) et de la matière de conception (carbure ou acier). En cas de doute, il est conseillé de demander l’avis d’un professionnel ou de votre fournisseur.