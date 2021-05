Tarek Boudali viendra à la rencontre du public mercredi 19 mai au Pathé Gare du Sud de Nice

Après plusieurs mois d’attente, les cinémas vont enfin pouvoir accueillir de nouveau le public à partir du 19 mai. Pour célébrer de la meilleure des façons cette réouverture, le cinéma Pathé Gare du Sud de Nice a invité Tarek Boudali, le réalisateur de 30 jours Max. Il était déjà venu à Nice en septembre dernier pour présenter son film en avant-première. Actuellement en tournage dans la région, il viendra répondre aux questions des spectateurs à l’issue de la projection de 18h40.

Sorti le 14 octobre au cinéma, 30 jours max n’aura pas été longtemps à l’affiche. Pourtant, il a su séduire le public puisqu’en deux semaines, il a réussi à faire près de 1,2 million d’entrées. Mercredi 19 mai, il sera de nouveau à l’affiche, comme tant d’autres films sortis peu avant la fermeture des cinémas fin octobre.

Tarek Boudali devant et derrière la caméra pour une comédie au rythme enlevé

Pour son premier long métrage en tant que réalisateur, Epouse-moi mon pote, Tarek Boudali était devant et derrière la caméra. Il renouvelle l’expérience avec 30 jours max.

Il incarne Rayane, un jeune policier peureux et maladroit, sans cesse moqué par ses collègues de travail. Un jour, son médecin lui apprend, à tort, qu’il n’a plus que trente jours à vivre. Il prend alors conscience qu’il s’agit de sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et ainsi impressionner sa collègue Stéphanie. Pensant qu’il n’a plus rien à perdre, Rayane va alors prendre de très grands risques pour appréhender un gros trafiquant de drogues.

Tarek Boudali partage l’affiche ses compagnons de la bande à Fifi (Philippe Lachau et Julien Arruti) et une pléiade d’acteurs habitués des comédies (Vanessa Guide, José Garcia, Marie-Anne Chazel, Reem Kherici, Nicolas Marié, Philippe Duquesne et Chantal Ladesou). Pour rire et passer un bon moment après tous ces mois sans cinéma, 30 jours max est un excellent choix !

A l’issue de la séance de 18h40 du Pathé Gare du Sud, Tarek Boudali viendra répondre aux questions du public. Que demander de plus pour fêter la réouverture des cinémas ?