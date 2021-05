La 15ème édition du Festival Nuits Carrées d’Antibes aura lieu du 25 au 27 juin. Cette nouvelle édition aura forcément une saveur particulière. Après avoir été annulées en 2020 comme tant d’autres événements, les Nuits Carrées seront l’un des premiers festivals de l’été de la Côte d’Azur. C’est dire si cette nouvelle édition est attendue par les amateurs de musique et de concerts.

Sébastien Hamard, directeur du Festival de et de l’association Label Note, a eu à cœur de proposer une programmation éclectique et de qualité. Certains artistes, qui auraient dû venir l’année dernière, seront là, et d’autres, qui avaient enflammé les Nuits Carrées lors d’éditions précédentes, reviendront pour le plus grand plaisir du public.

La programmation

Vendredi 25 juin

A 18h, Minimum Ensemble ouvrira le festival et invitera le public à un voyage au cœur de la création, avec un spectacle original mêlant concert et écoute radiophonique.

A 19h15, le chanteur suédois Peter Von Poehl viendra présenter sur scène son cinquième album aux sonorités folk, plein de poésie et de rêve.

A 20h45, SOFA (French 79 et Benjamin Faugloire), qui étaient déjà venus en 2017, seront de retour sur la scène des Nuits Carrées dans une ambiance électro-jazz.

Samedi 26 juin

A 18h, le groupe niçois de Neo-Soul/ RnB contemporain basé à Nice, The Vibes Lobbiysts, ouvrira cette deuxième soirée.

A 19h15, place à Klone, le groupe de Métal Progressif français qui avait fait une très belle impression lors de l’édition 2017. Ils reviennent à Antibes avec « Unplugged », une aventure acoustique pleine de promesses.

A 20h45, The Inspector Cluzo terminera cette soirée dans une ambiance « unplugged ». Ces grands fans de Neil Young qui tiennent une ferme bio dans les Landes, ont parcouru les plus grands festivals du monde. A Antibes, ils vont, à coup sûr, séduire le public des Nuits Carrées.

Dimanche 27 juin

A 18h, Mas Kit, cet auteur-interprète de la scène niçoise aux influences musicales diverses (Hip-Hop, Afro, Afro, Pop Rock) va entraîner le public dans un moment de partage, comme il en a le secret.

A 19h15, MLN-Headz, formation résidente à la SCHOOL, va enflammer la dernière soirée du Festival avec leur musique aux influences jazz, groove et hip-hop. Tout un programme !

A 20h45, JAVA et son rap musette clôturera cette quinzième édition des Nuits Carrées dans une ambiance survoltée. On a hâte !

Les concerts de Mas Kit et de JAVA seront traduits en Chansigne (langage des signes)

Un nouveau lieu et de nouveaux tarifs pour cette 15ème édition

Cette 15ème édition sera marquée par quelques changements :

Les concerts n’auront plus lieu au Fort Carré mais sur l’ Esplanade du Pré aux Pêcheurs, au pied des remparts et aux portes du vieil Antibes.

au pied des remparts et aux portes du vieil Antibes. Les horaires seront adaptés pour favoriser les liens avec les acteurs économiques du cœur de ville. Ainsi, les portes ouvriront à 17h15 et les concerts seront programmés de 18h à 22h.

Cette année, le tarif est unique : 8 euros. En proposant ce tarif de l’année de création du festival en 2007, les organisateurs souhaitent favoriser l’accès à tous les publics.

En proposant ce tarif de l’année de création du festival en 2007, les organisateurs souhaitent favoriser l’accès à tous les publics. Deux concerts seront traduits en Chansigne (en langage des signes) par le collectif 10 doigts en cavale.

Trois formations résidentes de la sChOOL seront mises en avant durant le festival.

Bien évidemment, le festival se tiendra dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur, avec une jauge de 600 personnes assises et distanciées.

Pour plus de renseignements : www.nuitscarrees.com