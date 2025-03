The Dire Straits Experience en tournée en France

Partagez





The Dire Straits Experience est certainement le plus brillant et le plus fidèle hommage au mythique groupe anglais. Chris White, ancien membre du groupe, accompagné de 6 musiciens de renom, redonne vie aux hits de la bande de Mark Knopfler.

The Dire Straits Experience de retour en France ! 🇫🇷 – Déjà plus de 150 000 spectateurs conquis par les reprises légendaires de Sultans of Swing et Money for Nothing. Avec Chris White (ex-Dire Straits) et le talentueux Terence Reis, revivez l’émotion des plus grands hits lors de 14 concerts exceptionnels ! 🎶🔥

Lorsque Dire Straits a annoncé son retrait de la scène musicale en 1995, cela a sonné comme la fin du monde pour bon nombre de fans. Plus de vingt ans après sa dissolution, The Dire Straits Experience refait vivre l’âme du groupe ! Il ne s’agit pas d’un simple hommage, Chris White, membre du mythique groupe, fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que Sultans of swing, Money for nothing et Private investigations, The Dire Straits Experience relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux nouvelles générations.

🎸DATES DE LA TOURNÉE 2025



3.10 | CHARTRES – Le Colisé

4.10 | ANGERS – Arena Loire

5.10 | LE MANS – Antarès

7.10 | LAVAL – Espace Mayenne

8.10 | BORDEAUX – Arkéa Arena

9.10 | PAU – Zénith de Pau

11.10 | LYON – Amphithéâtre 3000

12.10 | POITIERS – Futuroscope

13.10 | LIMOGES – Zénith

15.10 | MARSEILLE – Le Dôme

16.10 | NICE – Palais Nikaïa

18.10 | MONTBÉLIARD – L’Axone

19.10 | AMNÉVILLE – La Galaxie

20.10 | REIMS – Arena

Tarifs : place à partir de 46,50 euros