Un ami si dévoué de Catherine Monroy aux Ed. Larousse Romans

Les excellentes éditions Larousse Romans présentent le nouveau livre de la talentueuse Catherine Monroy : Un ami si dévoué, un feelgood pas comme les autres…

Le pitch :

« – Vous êtes mignons tous les deux ; vous me faites penser à un dessin de Sempé… On a une grande maison pour recevoir nos amis, on a une grande voiture pour promener nos amis, mais on n’a pas d’amis… Peut-être qu’elle a raison Marianne, tu n’as pas d’amis, Tom !

– Si, j’ai un pote et un vrai, il arrive ce soir, assénai-je espérant mettre fin à la conversation.

– Tu veux quand même pas parler de Ben ?, ironisa Marianne. »

Quand après des années de galère, Marianne et Tom décident de réunir dans leur maison familiale des Cévennes leurs six meilleurs amis pour partager leur bonheur retrouvé, ils ne se doutent pas que le week-end de retrouvailles va virer au cauchemar. Tensions, jalousies et secrets d’alcôves rejaillissent et les renvoient à une question que l’on s’est tous posée à un moment ou un autre : qui sont en réalité nos vrais amis, jusqu’où iraient-ils pour nous prouver leur loyauté ?

Quelques mots sur l’auteure :

Catherine Monroy est scénariste pour la télévision après avoir été correspondante du Figaro et du Monde dans les pays de l’Est. Un ami si dévoué est son quatrième roman.

Mon avis de lectrice :

J’étais restée sur le précédent livre de Catherine Monroy : L’art du mensonge, un essai qui décortiquait avec la minutie d’un chirurgien toutes les facettes du mensonge. Après ce livre passionnant et plutôt intellectuel, quelle ne fut ma surprise de recevoir un roman à la couverture colorée, au pitch accrocheur et au titre léger : Un ami si dévoué. J’ai ainsi commencé ma lecture mi-amusée, mi-curieuse de retrouver la plume de cette auteure que j’affectionne particulièrement.

Plus j’avançais dans ma lecture, plus je me rendais compte des similitudes entre l’essai et le roman, je m’explique. Alors que son essai déconstruit le thème du mensonge pour mieux l’expliquer, Catherine Monroy a choisi pour son roman le thème de l’amitié pour l’explorer sous toutes ses facettes, comme elle l’avait fait de manière plus didactique dans son essai.

A travers une trame narrative remplie de rebondissements, l’auteure fait réagir des personnages bien déterminés, avec des caractères et des histoires bien marqués. Tous les différents niveaux dans l’amitié sont évoqués et mis en scène de manière très fine, avec des exemples et des démonstrations saupoudrant tout le livre. On passe de relations teintées de faux-semblants en interactions fusionnelles, du sacrificiel à l’intérêt, du plus superficiel au plus profond.

Un ami si dévoué de Catherine Monroy cache en fait sous une promesse de légèreté, une véritable recherche sur la portée de l’amitié, ses enjeux entre les humains et la force des émotions que l’on peut éprouver pour un “ami”. Et bien évidemment, tout ce que l’on est prêt à faire (ou pas) par amitié. Cette lecture m’a beaucoup apporté, non seulement pour les bons moments de pur divertissement qu’elle m’a fait vivre, mais aussi pour toutes les questions soulevées dans ma propre relation à mon cercle d’amis. Un roman prenant et efficace, une plongée dans l’âme humaine dans ce qu’elle a de plus sombre mais aussi de plus lumineux !