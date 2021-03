Nécropolis – La tour de l’aigle

La tour de l’aigle est le premier tome de la nouvelle série fantastique des éditions Nathan, de la collection des romans pour jeunes lecteurs, dès 10 ans. Une histoire d’aventure de Fabrice Colin et Juliette Brocal, parue en février 2021, qui présente quatre apprentis, dans une école de gardiens.

La rencontre avait lieu dans une forêt vaste et sombre, peuplée d’arbres sans âge et de roches moussues. A la nuit tombée, des lucioles bleutées venaient palpiter un féérique halo. Astor était là, sans y être vraiment, il était un simple spectateur. Au matin, une fois de plus, il se demanderait s’il avait rêvé ou pas… En attendant, il était là, au seuil de la clairière et regardait un homme qui s’avançait, monté sur un cheval gris. C’était un homme massif, vêtu d’un sombre manteau à capuchon et tenant levée devant lui une lanterne de fer forgé. Le vieux cheval disparaissait dans les herbes hautes…

C’est par un rêve troublant d’Astor que débute cette nouvelle histoire. Dans un cadre qui se veut gothique, les jeunes lecteurs vont découvrir une ville-cimetière, Nécropolis, où sont enterrés des milliers de morts qui n’ont pas trouvé le repos. Aussi, pour veiller sur eux, il y a des gardiens. Ces gardiens sont formés dans une école spéciale, où l’on retrouve les quatre héros, Astor, Robin, Violet et Lee-Anne. Alors que tout se passe bien pour tout le monde, une menace va bouleverser le quotidien de tous, et surtout de nos quatre héros, des personnages attachants, dans ce monde fantastique surprenant et passionnant. La lecture est plaisante, le récit bien découpé en plusieurs petits chapitres, pour présenter un univers fantastique, mêlé de magie, de suspense, de combat, de morts, de mystères et de dangers.

