Vox Machina Origines Vol 2 – Éditions Akiléos 

Partagez





Après une première quête mouvementée, nous retrouvons nos héros « improbables » dans une deuxième partie, tout aussi rocambolesque ! Petit rappel: Vox Machina Origines aux Éditions Akiléos, c’est le préquelle d’une web série adulée par les rôlistes, sur la chaine You tube Critical Rôle ! Autant vous dire que le paysage est médiéval fantasy, et que les héros sont tous plus drôles que convaincants !!

Continuez l’aventure avec ce second opus à paraître le 17 Mars !!

Le décor :

Si vous aviez raté le premier tome, cliquez >>ICI<<

Toujours à Stilben, ce petit village aux marécages douteux, nos héros profitent d’une pause bien méritée à la taverne !! La bière coule à flots, les discussions vont bon train avant de rejoindre la chambre, pour une nuit paisible.

Le lendemain, tandis que la troupe petit-déjeune, avec un « mal aux cheveux » évident, tout le monde remarque l’absence de Grog. Ce qui n’est pas habituel, vu que c’est un « géant » de couleur bleu, avec une tête pas très sympathique, un goliath quoi !! Comment diable a-t-il pu disparaître dans la nuit et ne laisser aucune trace ???

Le petit groupe se disperse dans la ville pour mener l’enquête. Mais voilà que se profile à l’horizon, une nouvelle aventure, lorsqu’ils apprennent que leur « grand » ami est parti vers la ville voisine …

Quelle mouche a bien du piquer Grog, pour qu’il agisse ainsi ? Et pourquoi n’a -t-il prévenu personne de son départ ??? Le mystère reste entier !

Le point sur le comics :

Un univers médiéval Fantasy comme on les aime, avec son lot de protagonistes typiques et des créatures effrayantes ! Jody Houser et Matthew Mercer rebondissent sur la fin du premier tome de Vox Machina Origines, pour propulser le lecteur dans une nouvelle quête encore plus unique ! Bien sûr nos protagonistes sont toujours autant largués, mais leurs aventures s’imbriquent de façon évidente et les dialogues sont tout autant jouissifs ! Le récit se complexifie un chouia quand même, et on rencontre de nouvelles têtes sympathiques au fil de la quête aux Éditions Akiléos !

On remarque, dès l’illustration de couv, qu’Olivia Samson et Ariana Maher nous offrent un univers plus dark que le premier opus. L’ambiance est plus hostile, même après les bourdes notre équipe de gagnant adoré et les découpages magnifient grandement les illustrations en pleine page.

Ma conclusion :

Vox Machina Origines Tome 2 tient ses promesses grâce à ce préquelle parfait du JDR original. Un très bon moment de lecture, aux Éditions Akiléos, où les évènements s’enchaînent rapidement, et où l’équipe de bras cassés qui compose les protagonistes principaux, nous font toujours sourire par leur répartie, et fondre par leur unité !! Ça sent la bière, l’amitié et la franche rigolade. N’oubliez pas une petite mousse pour accompagner votre lecture, et ne pas froisser Grog !! Vivement le troisième opus !