You know I’m no good, Jessie Ann Foley

Il y a des romans qui marquent ses lecteur·rices à jamais. You know I’m no Good, de Jessie Ann Foley, en fait partie.

Résumé

Mia fait partie de ceux que l’on appelle les ” adolescents à problèmes “. Mauvaises notes, soirées arrosées, garçons… Du moins, elle le réalise quand, après qu’elle a frappé sa belle-mère en plein visage, son père l’envoie à la Red Oak Académie, un foyer thérapeutique pour jeunes filles au fin fond du Minnesota.

Là-bas, Mia commence à affronter son passé tumultueux, en compagnie de sa psy mais aussi de ses camarades, qui traînent toutes leur lot d’erreurs en tout genre. Rapidement, une chose la chagrine : si les filles du foyer étaient des garçons, leur sort serait-il le même ?

Suite aux révélations qui la poussent de plus en plus à questionner la façon dont la société traite les femmes, Mia baisse la garde. Saura-t-elle accepter de se rendre vulnérable au point d’être perçue du monde telle qu’elle est vraiment ?

À propos du livre

You Know I’m No Good, de Jessie Ann Foley est paru chez Hugo New Way en début d’année. Un roman qui suit Mia, jeune fille envoyée dans un foyer thérapeutique après avoir giflé sa belle-mère. Il s’agit de la seule situation qu’ont trouvé son père et sa belle-mère face à cette “adolescente à problèmes”. Et Mia en est venue à se réduire à ce qu’on pense d’elle, entraînant une lutte constante avec elle-même. Dans ce foyer, elle rencontre d’autres jeunes filles répondant à une liste de “problèmes” possibles. Mais surtout qui ont un point commun : essayer de faire la balance entre ce que la société attend d’elle et ce qu’elles sont et veulent devenir. Un équilibre qui est particulièrement difficile à trouver, mais parfaitement dépeint dans You Know I’m No Good.

Mon avis

Je savais d’avance que You Know I’m No Good avait tous les éléments pour me plaire. Mais je ne pensais pas que ça serait à ce point. En effet, tout était parfait dans ce livre.

Le personnage de Mia, qui a beaucoup résonné en moi, est un des personnages les plus justement écrits que j’ai pu lire en littérature Young Adult. Jessie Ann Foley maîtrise parfaitement les sujets abordés, et la manière dont ils sont abordés. Les pensés de Mia et ses retranscriptions donnent l’impression d’être dans sa tête, ou que l’auteure est dans la notre. Parfois, on a l’impression de lire noir sur blanc des mots sortis directement de notre esprit. Quant au rythme du roman, il oscille parfaitement entre le flux de la vie de Mia et les actions qui en découlent. Ce n’est ni un long fleuve tranquille ni une course.

J’ai particulièrement apprécié le fait qu’à aucun moment on est dans le pathos. On ne se sent pas désolée pour Mia juste pour être désolé pour elle. On l’est parce que nos tripes nous parlent, parce qu’on ressent, parce qu’on comprend.

Lire You Know I’m No Good, c’est prendre la main de Mia et parcourir un bout de chemin avec elle, dans sa prise de conscience, dans sa reconstruction, dans son retour vers elle-même.