La création d’une société offshore et ses avantages

Dans un monde transfrontalier, et avec l’essor de la société offshore, les entreprises se mondialisent de plus en plus et, à ce titre, les propriétaires d’entreprises et les personnes ne sont plus limités à leur pays d’origine.Si vous envisagez de créer votre propre organisation, vous avez peut-être envisagé la possibilité de l’établir en tant que société offshore. Une société offshore offre des avantages que les entreprises ordinaires ne peuvent égaler. Avant de décider le type d’organisation à créer, vous devriez en savoir un peu plus sur les avantages que pourrait vous apporter la création d’une société offshore.

Qu’est-ce qu’une société offshore ?

Une société offshore est définie comme une société constituée dans une juridiction autre que celle où réside le bénéficiaire effectif. En d’autres termes, une société offshore est simplement une société constituée dans un pays étranger, avec une juridiction étrangère.

Une définition de société offshore, cependant, n’est pas quelque chose de fixe, mais aura des définitions différentes selon les circonstances. Le terme «offshore» est ce qui semble souvent déroutant pour la plupart des gens et est utilisé par opposition aux sociétés «onshore» traditionnelles.

Quels sont les avantages de créer une société offshore ?

la création société offshore semble compliquée, mais cela en vaut la peine en raison de ses avantages offerts.

Parmi ces avantage on peut citer :

La réduction fiscale

La plupart des pays qui agissent en tant que centres financiers offshore offrent un statut fiscal spécial aux sociétés non-résidentes qui s’incorporent dans le pays.

Avoir une société offshore peut également vous aider à économiser de l’argent. Les sociétés offshore paient généralement moins d’impôts que celles qui sont constituées dans leur pays d’origine. Payer moins d’impôts signifie que vous pouvez réinvestir les bénéfices de l’entreprise ou conserver un bénéfice plus important sans remettre beaucoup d’argent a l’état.

La confidentialité

La plupart des centres financiers offshore ont des registres de sociétés qui ne sont pas ouverts au public, ce qui garantit la confidentialité des administrateurs et des actionnaires.

Tous les détails de l’entreprise et ses comptes ne sont pas ouverts au public sauf s’il y a une enquête criminelle. Bien que chaque pays ait son propre niveau de transparence, vous êtes plus en mesure de rester anonyme (en fonction du pays et de vos obligations fiscales avec le pays où vous résidez) avec vos actifs et la structure de votre entreprise si elle est maintenue à distance.

La protection des actifs

Séparer vos biens de vous en tant qu’individu vous donne une couche de protection si vous êtes visé par un procès. Protéger vos actifs avec une structure offshore, rend beaucoup plus difficile de vous lier à vos actifs.

Chaque fois que vous avez un investissement ou des actifs, il est important qu’ils restent distincts de votre personne; cela garantit qu’ils ne seront responsables d’aucune des dettes que vous contractez en tant qu’individu. Ceci est rendu possible par le fait que la structure assume un droit légal de contracter des dettes / responsabilités comme celle d’une personne morale.