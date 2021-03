K’doux – La nouvelle ligne de cadeaux de naissance par Kaloo

Kaloo, marque française qui depuis 1998 fait rêver les tout-petits, présente une toute nouvelle ligne de cadeaux de naissance, intitulée K’doux. Une nouvelle famille de six adorables petits lapins, d’une grande douceur, habillés chacun avec un joli imprimé raffiné.

Kaloo, marque française de doudous et peluches depuis 1998, présente une ligne de produits de grande qualité, avec des matières de haute technicité. Ainsi la marque devient rapidement référentes dans l’univers de la puériculture et du cadeau de naissance. Depuis sa création les collections s’enchainent, proposant des univers pleins de tendresse et de douceur.

Cette année, la marque présente une nouvelle ligne de cadeau de naissance, à travers une famille de six nouveaux petits lapins. Une adorable collection faite de trois doudous plats, ainsi que de trois peluches lapins, avec trois imprimés différents, des colombes, des coquelicots et un esprit nature. Les K’doux se présentent dans un joli écrin, des boîtes solides, comme un coffret cadeaux décoré, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Un espace, dans le couvercle, permet de personnaliser le cadeau de naissance. Le joli coffret peut être conservé, pour y mettre le premier bonnet, les premiers chaussons de bébé… Une belle boîte de souvenirs à venir !

France Net Infos a pu découvrir le merveilleux K’doux lapin Nature, dans son adorable coffret cadeau. Le lapin est blanc et blanc cassé, légèrement beige, les touches de l’imprimé Nature sur ses pattes, oreilles et sur la blouse, avec un petit nœud, permet d’habiller ce lapin tendre et tout doux. Son ventre rebondi et son joli minois attirent rapidement les enfants qui vont pouvoir le serrer contre eux. La blouse en mousseline de coton possède également, en plus du joli nœud, de petits boutons brodés, pour parfaire l’habit de la peluche. Le rembourrage est par endroits granuleux, apportant une texture agréable et déstressante pour les petits. Le lapin est tout doux, d’une infinie douceur, ce qui le rend adorable et câlin. Le K’doux est lavable en machine, pour plus de praticité pour les jeunes parents !

K’doux est une nouvelle famille de six lapins tout doux et adorables, de la marque française Kaloo, qui se présentent dans de belles boîtes. Un joli coffret cadeau, pour un cadeau de naissance élégant, de qualité et adorable, qui saura suivre, faire sourire et réconforter tous les bébés.

La marque française Kaloo et sa nouvelle ligne de cadeaux de naissance K’doux sont à retrouver par ici.