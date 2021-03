La rousseur… pointée du doigt est un récit complet de Charlotte Mevel, paru aux éditions Delcourt, en février 2021. Une bande dessinée amusante et intelligente, qui présente des témoignages, des faits historiques et scientifiques, pour présenter la rousseur.

Alors qu’elle attend dans un abri bus, assise sur un banc, en train de lire un livre, Charlotte entend quelques phrases négatives et blessantes, sur la couleur de ses cheveux. Elle se demande ce qui peut bien déranger les gens avec ses cheveux… D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours été rousse. Ça lui est arrivé comme ça, elle a eu la chance d’hériter de deux gènes roux. Un jackpot pour elle ! Puis, elle explique que pour tout le monde, la pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux est défini par le gène MC1R, que l’on trouve sur le chromosome n°16. Un gène qui est composé de deux pigments, la Phéomélanine et l’Eumélanine. Pour la plupart des gens c’est l’Eumélanine qui domine et génère des cheveux foncés et une peau mate. Pour les roux, c’est la Phéomélanine qui est présente en plus grande quantité. Un dosage qui permet d’être plus ou moins roux…

Ainsi, au fur et à mesure de la lecture, la rousseur est expliquée sous toutes les coutures, que ce soit scientifique, à travers l’expérience et le vécu, ou encore par des faits historiques. Une véritable plongée dans la rousseur qui l’a interpellé lorsque son fils, lui aussi étant roux, a été victime de remarques déplaisantes et blessantes. Ainsi, des questions sur cette particularité se posent et trouvent des réponses dans cette bande dessinée qui se veut aussi poétique, avec une pointe d’humour, et assez captivante et intéressante. Une couleur singulière, peu commune, qui suscite la curiosité, mais aussi parfois la discrimination et la moquerie. Un rejet de la rousseur qui ne s’explique pas vraiment, entre croyance et faits historiques, tout est dévoilé dans cet ouvrage original et intelligent. Le dessin est assez simple, avec cette couleur orange qui va prédominer, entre les nuances de gris et le noir.

La rousseur… pointée du doigt est un récit complet, des éditions Delcourt, qui présente, à travers la propre expérience de l’auteure, les témoignages et faits historiques un petit tour drôle, poétique et intéressant des émotions autour de cette couleur de cheveux flamboyante.