Les Digitales, aux éditions Cherche midi

Les Digitales est un ouvrage de Fabienne Legrand, paru aux éditions Cherche midi, en mars 2021. Un recueil de témoignages de femmes qui travaillent dans le numérique, avec une préface d’Aurélie Jean et illustré avec le trait fin et élancé de la dessinatrice.

Le livre débute avec un sommaire qui présente les différentes parties. Ainsi, après une préface d’Aurélie Jean, on retrouve quelques thèmes qui gravitent autour de ses femmes qui travaillent dans le numérique, en commençant pour la nouvelle ère. Le numérique a, en effet, changé la société et transformé nos vies, tant le plan personnel que professionnel. Une approche du travail modifiée, avec une approche de l’autre différente, tout comme des collaborations changeantes. De plus, depuis la crise sanitaire, cette ère de la digitalisation n’a fait que s’accélérer.

L’ouvrage est intéressant et riche, avec de nombreux témoignages et des hommages à beaucoup de femmes pionnières. Ainsi, il semblerait, avec ce livre, que la gent féminine revient un peu sur le devant de la scène, même si c’est toujours aussi difficile en 2021. L’univers digital est donc en route, avec une perspective d’avenir grandissant, pour les hommes et les femmes, qui sont aussi de la partie, comme ces figures historiques, présentées dans le livre. Des pionnières et avant-gardistes dans les domaines des sciences informatiques et de la programmation, qui révèlent une vérité plaisante à découvrir et encourageante, malgré les difficultés actuelles encore persistantes. La lecture est plaisante, avec ces paragraphes à découvrir, accompagnée de temps à autre du trait fin, élancé et vif de Fabienne Legrand, qui offre une vision comique de certaines situations.

Les Digitales est un livre des éditions Cherche midi, qui présente un recueil de témoignages et bien plus, présentant des métiers d’avenir, tant pour les hommes que pour les femmes, qui ont aussi leur place dans cet univers numérique en perpétuel changement et évolution.