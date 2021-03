Traduction automatique et humaine : Comment vous implanter sur le marché mondial

L’amélioration constante des logiciels de traduction et l’essor des plateformes de traduction sur le cloud constituent un axe phare de la croissance des services de traduction. Les entreprises surfent sur cette vague d’innovation technologique pour atteindre des cibles internationales. Les agences de traduction professionnelles fournissent des traductions spécifiques pour les publics visés aux quatre coins du monde.

H2: Traduction automatique, traduction assistée par ordinateur, traduction neuronale : quels avantages ?

Une traduction automatique est produite par une machine, par exemple Google Translate, qui utilise les données de ses utilisateurs pour générer une traduction. Cette solution quasiment instantanée peut servir à une compréhension générale du texte.

Un logiciel de traduction assistée par ordinateur (TAO) est un outil utilisé par un traducteur professionnel pour gagner en efficacité. Les logiciels les plus courants sont SDL Trados, MemoQ, MemSource, OmegaT, etc. Le traducteur travaille sur une version segmentée du texte, où chaque segment est mis en regard de son équivalent dans l’autre langue. Par ailleurs, les mémoires de traduction intégrées permettent de garder en mémoire les segments traduits et de les réutiliser lors du traitement de segments similaires. La traduction obtenue est plus rigoureuse, notamment en termes de cohérence terminologique. Outre un gain de temps considérable (jusqu’à deux fois plus de volume par jour), cette solution est un gage de qualité, notamment pour des traductions juridiques et techniques.

Aujourd’hui, les agences de traduction savent que l’avenir se situe dans l’utilisation judicieuse des technologies. En effet, si la finesse d’un traducteur humain reste indispensable, des outils performants sont développés en ce moment-même pour les assister. Certaines agences de traduction travaillent sur la traduction neuronale, une solution de traduction automatique dotée d’une intelligence artificielle et alimentée par des mémoires de traduction humaine.

H2: « Branchez-vous sur la même longueur d’onde que vos clients » – Ofer Tirosh, directeur général de l’agence de traduction Tomedes

Les visiteurs de votre site Internet apprécieront de pouvoir communiquer avec vous dans leur langue maternelle. C’est là qu’intervient une agence de traduction, qui mettra à votre disposition ses services de traduction humaine, automatique ou de TAO, pour localiser vos contenus en fonction du public visé. Les technologies de pointe dont dispose une une agence de traduction comme Tomedes garantissent une efficacité optimale de votre projet.

H3: Proposez une assistance client personnalisée

La première chose à faire consiste à porter assistance à votre client dans sa langue de préférence. En le laissant libre de formuler ses doutes et en y répondant dans sa langue, vous gagnerez sa confiance. Pour ce faire, le premier élément d’interaction à traduire est votre fenêtre de tchat.

H3: Traduisez la description des produits et des services

Si votre client cherche des informations détaillées, la description de vos produits et de vos services s’avère essentielle. Une bonne traduction se doit d’être informative et convaincante. Le traducteur jouera de ses capacités de rédaction pour créer un texte percutant, tout en respectant la précision des renseignements.

H3: Instaurez des méthodes de paiement multilingues

La dernière étape consiste à traduire les fenêtres de paiement. Le moment de l’achat est crucial pour votre client, qui n’accordera sa confiance qu’à un site proposant un processus de paiement limpide. À cette étape, pas d’approximation possible : vous avez besoin d’une traduction de qualité, garante de la fiabilité de vos services.

H2 – Impliquez votre traducteur à chaque étape

En amont de la traduction, votre traducteur organisera son travail en fonction d’un logiciel de traduction assistée par ordinateur : pour garantir les meilleurs résultats possibles, laissez-lui le choix de son outil.

Si vous faites traduire votre site Internet ou votre application, n’hésitez pas à impliquer votre traducteur dans la phase d’essais : c’est la personne la plus à même d’estimer si les contenus traduits fonctionnent lors de l’utilisation du système. Le traducteur saura prendre en compte les critères linguistiques et contextuels pour adapter au mieux sa traduction et garantir une navigation fluide.

H2 – Traduction humaine vs automatique : quel budget prévoir ?

Contrairement à une traduction automatique que vous pouvez acquérir gratuitement en ligne, il va de soi qu’une traduction humaine représente un coût, même si elle utilise des outils de traduction assistée par ordinateur. Mais cela représente surtout un gage de qualité : tout dépend de l’usage que vous envisagez pour votre traduction.

D’une manière générale, si les enjeux de votre texte sont professionnels ou officiels (contenus marketing, termes juridiques, instructions techniques, etc.), vous aurez besoin des services d’une agence de traduction. Il en va de même pour une traduction littéraire, qui représente un travail de création unique à chaque texte, explique l’Université de Strasbourg.

H2 – Soyez conscient des limites de la traduction automatique

Si la facilité d’accès à la traduction automatique attire des utilisateurs de plus en plus nombreux, prenez garde : les erreurs sont fréquentes, notamment en matière de contextualisation. Avec une machine traduisant « à l’aveugle », un glissement de sens arrive vite. Pour une traduction précise, mieux vaut vous adresser à une agence de traduction professionnelle. L’Université de Rennes 2 met au clair comment fonctionne la traduction automatique et comment l’utiliser.

Pour conquérir de nouveaux marchés, pensez traduction : le savoir-faire et l’innovation technologique des agences de traduction vous ouvriront les portes dont vous avez besoin.