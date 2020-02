Critical role s’offre un premier tome : Vox Machina Origines chez Akiléos

Critical Role, c’est d’abord, une « web-série » de renom pour les rôlistes purs et durs, évidemment basée sur les JDR. Chaque semaine, un nouvel épisode met en scène plusieurs personnages pour des aventures toutes plus épiques les unes que les autres ! L’équipe se nomme « Vox Machina ». Ici, les Éditions Akiléos nous proposent un retour aux origines (tumultueuses) de ces personnages de JDR en nous laissant découvrir la rencontre de cette équipe de choc !! Disponible depuis le 22 Janvier 2020, Critical Role- Vox Machina Origines Tome 1 va vous entrainer dans son tourbillon médiéval fantasy !!!!! (+12)

Le décor :

Vax’ildan et Vex’Ahlia, les jumeaux mi-elfes bien cachés, assistent médusés à une scène déchirante. Sur les bords du marais de Stilben, une mère s’évertue à croire que son bébé est en vie, tandis qu’une vieille femme ne cesse de proférer des horreurs … Elle lui arrache le bébé des bras. Puis, le laisse s’enfoncer doucement dans les eaux pour que les créatures du marais le récupèrent. Le père de la jeune fille la rattrape juste à temps pour ne pas qu’elle plonge à la rescousse du petit être. Le vieille retourne au village et continue ses élucubrations sur une « malédiction » …

Vax et Vex sortent de leur cachette. Engagés par les paysans de Stilben pour trouver la solution à cette hécatombe, cette « malédiction » inconnue qui hante le marais, ils commencent à se chamailler sur le but de leur recherche !! A peine le temps de finir la dispute, que Vax, trop concentré sur ses propos, se fait happer net par un requin chevauché par une des créatures du marais : un Ghormauth. Cette tribu serait elle à l’origine du mal ??? Cela est peu probable.

Les jumeaux vont devoir faire preuve d’un peu plus de perspicacité pour élucider ce mystère, et au cours de leurs pérégrinations, ils rencontreront des aides qui agrandiront leur clan !!!! Mais aussi, des embûches auxquelles ils n’étaient pas préparés !!!

Une belle épopée en prévision !!!

Le point sur la BD :

Ça vous manquait une bonne saga « médiéval fantasy » inspirée d’un bon JDR !! Avec « Vox Machina Origines » aux Éditions Akiléos, vous voilà servis ! Cette BD/Comics élaborée par quatre mains expertes est une véritable mine de références traditionnelles pour les amoureux du style ! Un nain, un paladin, des elfes, un druide, un ensorceleur et une brute épaisse : tous les éléments sont réunis pour une saga épique, que Matthew Colville et Matthew Mercer nous glissent dans un mélange d’humour, de réflexion et d’amitié !!!! Les personnages et leur personnalité sont comme les touches d’un piano qui composent ce tableau fantasy, où les origines du mal sont insidieuses !!!

Il fallait, bien entendu, des graphismes « comics like » pour parfaire à l’ambiance, et c’est ce qu’Olivia Samson nous offre généreusement. Avec les couleurs magnifiques de Chris Northrop.

Du grand classique avec un soupçon de suspense !!!

La conclusion :

Un premier tome dynamique où on s’attache inévitablement aux personnages, pour ne plus vouloir les quitter !!!! Critical Rôle – Vox Machina Origines reprend les bases d’un JDR classique, mais son scénario intriguant pousse le lecteur à plus de curiosité !! Le grand dilemme du lecteur sera de choisir entre « web-série », future adaptation animée, ou BD … ce qui ne posera plus un problème après lecture de ce premier opus, un beau bébé de 168 pages aux Éditions Akiléos !!!!!