Cheerz : Des photos de qualité sur des supports funs et intemporels !

Que les amoureux de souvenirs se rassurent, Cheerz – LE site d’impression photos – n’est pas prêt d’arrêter de nous surprendre. Si vous êtes en recherche d’idées cadeau à faire pour votre moitié à l’occasion de la Saint Valentin, ce qui va suivre risque bien de vous plaire…

À moins que vous viviez dans une grotte, vous n’avez pas pu passer à côté de Cheerz. Le site propose d’imprimer nos photos sur l’application en ligne – d’une facilité déconcertante – autour de tirages hypers sympas : simples, rétros, sophistiqués, petits, moyens, grands. Du fun, de l’original ou encore de l’intemporel. Vous aurez aussi la possibilité de créer des compositions sous cadres, sur des toiles en tissu, sur des magnets adorables à coller sur le frigo. Bref, l’embarras du choix !

Cheerz : un coup de cœur qui dure depuis des années

Cheerz fait partie de ma vie depuis quelques années maintenant. J’aurai bien du mal à m’en passer car les photos sont indispensables à mon quotidien. Si j’aime les regarder encore et encore sur mon téléphone, je trouve que l’on oublie trop l’importance de les faire développer régulièrement, au risque de les perdre. Bon, je l’avoue, mes proches disent de moi que je suis une paparazzi compulsive. Qui ? Moi ? Tssss… En attendant, ils sont super heureux lorsque je leur sors de vieux dossiers… ou pas d’ailleurs. Quoi qu’il en soit, j’aime figer les souvenirs et Cheerz est sur la même longueur d’onde que moi. Donc cela tombe plutôt bien !

Une équipe motivée et pleine de pep’s

Quand la pétillante équipe de Cheerz m’a proposé de tester leur site pour fêter la naissance de ma princesse, j’étais aux anges. Ils m’ont permis de découvrir une bonne partie de leur gamme. Et je dois dire que j’ai été bluffée par la qualité ! Les photos sont superbes et réalistes. Contrairement à d’autres imprimeurs qui ont tendance à modifier la pigmentation des photos.

Cheerz propose plein d’impressions différentes sur des supports divers et variés. De quoi donner de belles idées pour faire un cadeau à ses proches ou à son Namoureux(se).

Les magnets à coller sur le frigo…

Perso, j’adore les magnets. J’aime l’idée d’afficher les photos à portée de tous, de les voir toute la journée, dans ma cuisine, sur le frigo. À chaque fois que je pose les yeux, dessus je suis aux anges. Cela me replonge dans des souvenirs merveilleux. Les magnets proposés sont nombreux, sous plusieurs formats. J’ai testé les rectangulaires et carrés. Ils sont top de chez top. Je n’ai pas eu le plaisir de tester les hexagonaux proposés à l’occasion de Noël. Mais ils ont l’air dingues aussi ! Pour la Saint Valentin, l’équipe propose des magnets en forme de cœur… so romantic !

Des impressions sur toile

J’ai aussi réalisé une photo sur toile de ma princesse. J’ai adoré ! J’avais un peu peur du rendu, mais franchement, c’est top. La qualité est au rdv. Elle fait de l’effet sur mon meuble du salon. On m’en parle souvent !

Des créations de cadres décoratifs avec nos photos

J’ai réalisé deux cadres composés des photos que je préfère. J’ai joué avec les couleurs notamment. Et j’ai bien aimé le rendu. Vous aurez la possibilité de choisir le nombre de photos présentes sur le cadre, c’est chouette.

Le fameux et indétrônable calendrier

Dans oublier le calendrier personnalisé ! Indispensable, intemporel qui a une place privilégiée chez Cheerz. C’est l’idée de cadeau à faire à ses proches à l’occasion de Noël, cela surprend à chaque fois. J’en ai réalisé un avec beaucoup de facilité. Et j’ai tout fait depuis mon téléphone, via l’application. J’ai pu retravailler les formats, ajouter ou retirer des filtres. Faire quelques annotations dans le calendrier. Le résultat est superbe !

Mais aussi des albums photos à réaliser soi-même en se laissant guider par Cheerz…

Si vous avez envie de vous jeter à l’eau, voici un CODE PROMO qui vous permet de bénéficier de 5 € de remise sur votre première commande : LAEMZJ