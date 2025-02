Un anniversaire sous la neige – Ed. Seuil jeunesse

Un anniversaire sous la neige est un album jeunesse, de Chiaki Okada et Reiko Katayama, paru aux éditions Seuil jeunesse, en octobre 2024. Une fable onirique, qui vient célébrer le jour de l’anniversaire des enfants, avec charme et tendresse.

Aujourd’hui est un jour spécial, c’est l’anniversaire de Michi. Depuis le matin, il fait froid. Désormais, la neige tombe. Le jeune garçon observe une boîte sur la table. Il se demande à quoi peut bien ressembler le gâteau à l’intérieur. Maman défait le ruban de la boîte et soulève délicatement le couvercle. Michi s’exclame à la vue du gâteau qui ressemble à une forêt enneigée. Il observe l’ours en chocolat, et l’écureuil. Il voit même des cristaux de neige. Sa maman lui rappelle qu’il est né un jour de neige, alors elle a trouvé ce gâteau parfait ! Elle dit aussi que Grand-mère sera bientôt là, pour la fête d’anniversaire.

Alors qu’elle part à la gare, pour aller chercher la mamie, le petit garçon se penche sur son gâteau. Il semble émerveillé. À tel point qu’il se trouve bientôt en compagnie de l’ours et de l’écureuil, dans cette forêt toute blanche. Ainsi débute la fable onirique, avec cet imaginaire qui prend le dessus et emmène l’enfant au cœur de la forêt. Il y découvre Ours, qui va fêter son anniversaire auprès de ses amis animaux. L’univers de l’album jeunesse est délicat, où la frontière entre rêve et réalité s’efface. Les illustrations aux crayons de couleur, à la fois douces et expressives, plongent le jeune lecteur dans une ambiance magique et paisible. Une aventure tendre qui invite à célébrer la joie, l’amitié et la beauté du quotidien.

Un anniversaire sous la neige est un album jeunesse, plein de tendresse, des éditions Seuil jeunesse. Une belle invitation à l’imaginaire, pour cette douce fable onirique, qui se veut gourmande, mais surtout pleine de découverte, de partage et d’amitié.

