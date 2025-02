La Noisette dans les boissons Bjorg – Une nouveauté sans sucres ajoutés

La marque Bjorg lance sa nouvelle boisson végétale à base de noisette, sans sucres ajoutés. Cette boisson, 100% végétale et bio, séduit par son goût subtil et sa texture fluide. Parfaite pour accompagner le café, les desserts ou encore les recettes sucrées, elle promet de ravir les papilles sans compromettre la santé. Une option idéale pour les personnes en quête de plaisir sans excès de sucre.

Depuis plus de 30 ans, Bjorg se distingue par son engagement envers une alimentation saine et respectueuse de l’environnement. L’entreprise propose une large gamme de produits issus de l’agriculture biologique, en sélectionnant des ingrédients naturellement riches en nutriments. La marque, certifiée B CorpTM, rejoint une communauté d’acteurs pionniers qui allient performance économique et impact positif sur la société et la planète. Bjorg se positionne ainsi comme un acteur responsable, permettant à ses consommateurs de consommer des produits bio de qualité tout au long de la journée.

La boisson noisette sans sucres est une nouveauté incontournable. Confectionnée à partir de noisettes cultivées en Italie, elle se distingue par son goût intense de noisette, à la fois naturel et raffiné. Avec une texture fluide, elle se révèle idéale dans un café ou pour des recettes sucrées, comme des crêpes ou des gâteaux. En plus d’être bio, cette boisson est pauvre en acides gras saturés, offrant une alternative saine et gourmande. Elle convient parfaitement aux personnes intolérantes au lait ou cherchant une option végétale savoureuse et légère.

La boisson végétale noisette sans sucres de Bjorg combine plaisir et bien-être. À la fois bio, végétale et sans sucres ajoutés, elle est parfaite pour ceux qui souhaitent savourer une alternative saine et gourmande au lait traditionnel. Sa texture fluide et son goût authentique feront de cette nouveauté un incontournable, du petit déjeuner au goûter, en passant dans la cuisine !