Un guide pour la vente à découvert de Bitcoins

Le Bitcoin a été créé comme une forme alternative de monnaie par Satoshi Nakamoto. Au cours des treize années d’existence de cette monnaie électronique, elle a gagné en popularité et en adoption au niveau mondial à mesure que de plus en plus de personnes s’y intéressent. En outre, des institutions et des entreprises établies comme Microsoft adoptent également cette monnaie virtuelle. Beaucoup considèrent le Bitcoin Ethereum Code un refuge dans une économie mondiale volatile, car aucun gouvernement ne contrôle cet actif virtuel.

Cette monnaie virtuelle est notoirement volatile et n’a donc pas une valeur stable. Toutefois, la valeur de cette monnaie électronique n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années.

D’autre part, la vente à découvert est une technique d’investissement permettant de gagner de l’argent lorsque le prix de cette monnaie numérique chute. Lors de la vente à découvert de cette monnaie virtuelle, on emprunte des Bitcoins et on les vend immédiatement à leur prix actuel. Plus tard, vous achetez cette monnaie numérique pour rembourser la personne ou la société que vous avez empruntée.

Cependant, lors de l’achat de cette monnaie électronique, les prix auront baissé, de sorte que l’achat des Bitcoins que l’on doit rembourser peut être moins cher. Finalement, vous pouvez garder le reste de l’argent comme profit.

Quand vendre à découvert des Bitcoins

Vendre à découvert cette monnaie numérique revient à trader à l’encontre d’une tendance à la hausse à long terme, et plus la tendance se maintient, plus la vente à découvert devient risquée. Néanmoins, le potentiel de bénéfice maximum d’une vente à découvert est limité au prix de cette monnaie électronique, alors que les acheteurs n’ont aucune limite sur leurs profits.

De plus, la vente à découvert de cette monnaie électronique au sommet d’une hausse est délicate, car vous pouvez vous arrêter plusieurs fois alors que cette monnaie virtuelle continue de monter.

Quand vendre à découvert le Bitcoin

Pour vendre à découvert cette monnaie virtuelle, vous devez contacter une plateforme ou une agence de trading et placer un ordre de vente à découvert. L’agence ou la plateforme vendra alors cet actif virtuel de son stock en partant du principe que vous lui rembourserez un montant égal de cette monnaie virtuelle à l’avenir.

L’agence ou la plateforme qui vous a prêté des Bitcoins peut rappeler les actifs à tout moment lors de la vente à découvert de cette monnaie électronique. Toutefois, elle ne doit vous donner qu’un court préavis. Par conséquent, assurez-vous de lire les règles et règlements relatifs à la couverture des actifs que vous vendez à découvert.

Le marché du Bitcoin étant très fluctuant, le prix de cette monnaie virtuelle peut varier de façon spectaculaire, ce qui vous met en danger. De plus, la vente à découvert peut être plus risquée si le prêteur rappelle les actifs avant que les prix ne baissent.

Vente à découvert via un échange de Bitcoins

Il existe différentes manières de vendre à découvert cette monnaie numérique, notamment par l’intermédiaire d’une bourse. Ces bourses de Bitcoin offrent des options de vente à découvert, et certaines permettent même la vente à découvert avec effet de levier. La vente à découvert avec effet de levier signifie que vous pouvez emprunter et utiliser davantage d’argent de votre propre entreprise pour acheter les Bitcoins que vous souhaitez vendre à découvert.

Vente directe à découvert de Bitcoins

La vente directe à découvert de cette monnaie numérique est l’un des types les plus accessibles de vente à découvert de cette monnaie électronique. La vente directe à découvert de cette monnaie électronique consiste à vendre les Bitcoins existants à un prix qui vous convient totalement. Finalement, en tant que vendeur à découvert, vous espérez que la valeur de cette monnaie numérique baisse encore et que vous puissiez l’acheter à un prix inférieur.

Trading sur marge du Bitcoin

De nombreuses personnes commencent à vendre à découvert cette monnaie numérique en utilisant une plateforme de trading sur marge dédiée à cette monnaie numérique. Cependant, lorsque vous pratiquez le trading sur marge, vous empruntez de l’argent à un courtier ; vous réalisez la transaction en espérant que votre pari soit payant.

La ligne de fond

Comme pour tout investissement similaire, apprendre à pratiquer la vente à découvert n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît. Par conséquent, faites des recherches approfondies sur la vente à découvert de Bitcoin et soyez prêt à prendre certains risques.