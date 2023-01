L’étang des sirènes – Ed. Gulf Stream

L’étang des sirènes est un roman jeunesse de Richard Petitsigne et illustré par Hendy Mary, à paraître le 19 janvier 2023, aux éditions Gulf Stream. Une nouvelle aventure forte en rebondissements, pour Jacinthe, héroïne pleine d’énergie, et son fidèle Ventouse !

Lorsqu’elle ouvre les yeux, à son réveil, Jacinthe distingue la lumière du jour à travers les volets. Elle se lève, fait entrer le soleil et découvre, par la fenêtre, un joli paysage, un étang magnifique. En voyant une multitude de petites fleurs qui brillent, sur la surface de l’étang, la jeune fille a hâte d’aller là-bas… elle sort de sa chambre et retrouve ses parents assis autour de la table du petit-déjeuner. La douce odeur des pancakes lui ouvre l’appétit. Elle s’installe à table, après avoir tapoté la tête de son chien adoré, Ventouse. Le salut ne provoque aucune réaction de la part du chien, qui continue sa sieste ronfleuse.

Avec le métier de ses deux parents, Jacinthe déménage souvent. Elle se retrouve maintenant à côté d’un magnifique étang, qui semble cacher des mystères et des secrets. Très intriguée, la jeune fille va prendre son courage à deux mains. Elle va tenter découvrir ce qui se trame, avec l’aide de son chien et d’un nouvel ami, Joris. Une nouvelle aventure farfelue et captivante, à lire, pour les jeunes lecteurs qui vont rapidement plonger dans cette intrigue bien menée. L’humour, le fantastique et l’amitié rythment également le récit plein de rebondissements, de mystère, de questionnements… Le roman se lit facilement, bien découpé en plusieurs chapitres, qui permettent une lecture plus aisée. Quelques illustrations, en noir et blanc, viennent agrémenter le récit.

L’étang des sirènes est un roman jeunesse, des éditions Gulf Stream, qui propose une aventure fantastique pleine de rebondissements et d’humour. Une jeune héroïne pétillante et son chien reviennent pour tenter d’élucider un mystère autour d’une sirène…

