Viravolta, tome 2, Dans le secret du roi

Dans le secret du roi est le deuxième tome de Viravolta, une série d’espionnage et de capes et d’épées, d’Arnaud Delalande et Eric Lambert. Une bande dessinée parue aux éditions Glénat, en novembre 2019, entre histoire et espionnage.

1757, Provinces-Unis, à Harleem, Viravolta de Lansalt s’est fait prendre au piège comme trois autres hommes. Ils sont réunis autour d’une table de jeu, un cérémoniaire masqué et armé les tient parfaitement captifs. Il propose à ses prisonniers un petit jeu, le whist. Ils useront des règles habituelles, mais l’enjeu sera de grande ampleur, puisqu’il s’agira de leur vie. Mais avant de commencer la partie, le cérémoniaire insiste pour que tout le monde boive son verre de liqueur, dans lequel il aurait mis un poison violent. Ils auront malgré tout le temps de faire une partie de cartes avant les premiers effets. A la table de jeu, les quatre hommes sont en sueur, Viravolta se dit qu’il aurait dû rester à Versailles… Dix jours plus tôt, justement, Viravolta était à Versailles, il était accueilli définitivement dans le Secret du roi, le cabinet noir de sa majesté.

Les enquêtes de Viravolta, au sein du cabinet noir de sa majesté, se poursuivent, notamment avec la recherche de l’homme en rouge. Le récit est assez bien découpé et plaisant à découvrir. Les informations sont nombreuses, et l’histoire, par moments, un peu dense, avec beaucoup d’enjeux politiques à comprendre et à analyser, pour suivre les complots qui se trament. La bande dessinée débute avec une scène surprenante, où le héros est en danger, amenant ce qu’il faut de suspense et d’interrogation, pour savoir comment il en est arrivé là. Traquenards, poursuites sur les toits, duels, combats, complots, guerre, ruse et un personnage attachant et juste sont à retrouver dans cette bande dessinée très agréable à lire. Le dessin est très fluide et dynamique, réaliste, avec un graphisme détaillé, tant pour les personnages que pour les décors, offrant un bel ensemble à découvrir.

Dans le secret du roi est le deuxième tome de Viravolta, une bande dessinée d’espionnage et de capes et d’épées, assez dynamique et entrainante, et bien découpée, offrant une belle enquête, pleine d’action et d’enjeux politiques.