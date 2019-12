Pour se sentir bien dans son corps, il faut apprendre à l’écouter. Et cela se passe dans le mental. Parfois des gestes simples sont faciles à adopter mais nous voulons toujours opter pour la facilité à l’aide de compléments ou stimulants. Alors vous pouvez broyer du noir et avoir le moral à zéro ou alors réagir et prendre soin de votre corps.C’est l’objet de ce article et, dans plus de détails, du guide “ Décodez les mécanismes du bien-être ”.