Cirque de Demain 2020 – 41ème festival mondial – Paris

Cirque de Demain – Bloquez vos agendas ! La plus grande compétition circassienne du monde revient pour le 41ème festival mondial. Les meilleurs artistes mondiaux s’affronteront du 30 janvier au 2 février 2020 sous le chapiteau de Cirque Phénix à Paris.

CIRQUE DE DEMAIN

41ème festival mondial

Chapiteau du Cirque Phénix – Paris

du 30 janvier au 2 février 2020

Le rendez-vous international du Cirque de Demain récompense les meilleurs artistes de cirque de la planète. C’est aussi la plus prestigieuse manifestation circassienne du monde. Elle revient pour sa 41ème édition sous le plus grand chapiteau de monde, celui du Cirque Phénix.

LES MEILLEURS ARTISTES MONDIAUX

Cette année encore, une programmation époustouflante pour cette compétition circassienne des meilleurs troupes d’artistes et d’acrobates mondiaux présenté avec l’humour irrésistible de la star des Monsieur Loyal, Calixte de Nigremont. La piste accueillera des jeunes artistes venus des quatre coins du globe : France, Danemark, Russie, Iran, Allemagne, Mexique, Finlande, Hongrie, Canada, Ukraine, États-Unis, Allemagne, République Tchèque, Japon, Auxtralie, Taiwan, Chine et la Slovénie.

Pendant ces quatre jours de compétitions, vous pourrez assister à 3 spectacles différents ; le A, le B et le spectacle des Lauréats qui déterminera le grand vainqueur de cette saison. Un jury international décernera prix et médailles et vous aurez vous aussi la possibilité de voter pour décerner le Prix du Public !

Programme A : Jeudi 30 janvier 2020 à 20h30 et Samedi 1er février 2020 à 20h30

Programme B : Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 et Samedi 1er février 2020 à 14h30

Le spectacle des Lauréats : Dimanche 2 février 2020 à 15h00

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Au guichet pendant le festival : Cirque Phénix – Pelouse de Reuilly – 75012 Paris

En ligne : www.cirquededemain.paris et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : à partir de 20 euros

UN PETIT APERÇU DE L’ÉDITION 2019

LA PROGRAMMATION 2020 :

1.2.3. Marinich Foundation Portique coréen , Danemark, France

Anna & Saleh Portés acrobatiques , Russie, Iran, Allemagne, Mexique

Arttu Lahtinen Jonglerie , Finlande

Benedikt Baumann Cerceau , Hongrie

Célien & Nicolas Trapèze en ballant , France

Delphine Cézard Mât pendulaire , Canada

Dima Bakhtin Jonglerie , Ukraine

Elsa Hall Sangles aériennes , Etats-Unis, Allemagne

Erwan Tarlet Sangles aériennes , France

Filip Zahradnicky Jonglerie , République Tchèque

Francesca Hyde & Laura Stokes Suspension capillaire , États-unis, Allemagne

Holland & Sara Sangles aériennes , États-Unis

Jannis Kölling Equilibre , Allemagne

Kateryna Nikiforova Jonglerie , Ukraine

Luminous-J Jonglerie , Japon

Maddison Costello & Woody Fox Corde Verticale , Australie

National Taiwan College of Performing Arts Acrobaties , Taiwan-Chine

Théo & Lucas Enriquez Jeux Icariens , France

Tjaša Dobravec Aérien , Slovenie

Tom Lacoste Diabolo excentrique , France

Tribarre Barre russe , Canada

Troupe de Guangzhou Fil souple , Chine

Valeriia Davydenko Equilibre , Ukraine

Veronika Goroshkova Mât pendulaire , Ukraine