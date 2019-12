Tic Tac Rainette ! – Un jeu Nathan

Tic Tac Rainette ! est un nouveau jeu Nathan, pour les enfants à partir de 4 ans. Un jeu d’observation, de mémoire et de rapidité, amusant, qui propose deux modes de jeu, compétitif et coopératif, à retrouver au pied du sapin de Noël.

La grande boîte carrée se compose d’une grenouille sur un rocher, avec minuteur, d’un plateau de jeu réversible, d’un plateau de jeu translucide, de quatre lampes-langues en carton, de 28 jetons et des règles du jeu. Il y a deux modes de jeu possible, s’amuser différemment et proposer un mode compétitif ou coopératif aux jeunes joueurs. Le jeu est adapté aux enfants à partir de 4 ans, aiguisant ainsi leur sens de l’observation, leur mémoire et leur rapidité.

Le jeu en mode compétitif propose aux joueurs d’attraper le plus de petites bêtes possibles. Le jeu se joue avec les jetons retournés, la rainette est tournée pour démarrer la partie. Les joueurs doivent retourner un nénuphar, pour trouver derrière un insecte, qui est à retrouver le plus vite possible sur le plateau de jeu. Le premier qui a trouvé la petite bête, remporte le jeton. A la fin de la partie, le joueur qui a le plus de jetons gagne !

Le jeu en mode coopératif est très bien pour débuter, suggérant les enfants de trouver ensemble les insectes avant que la grenouille ne les mange, dans un temps imparti. Le plateau de jeu est à retourner, tout comme les langues de grenouille, qui deviennent des lucioles. Les jetons sont tous retournés, côté nénuphar, puis, un à un côté insecte, pour savoir lequel rechercher. Les joueurs comptabilisent leurs points, à la fin de la partie, lorsque la grenouille a fini son tour. Grâce aux languettes et au plateau translucide, un effet de lampe amusera beaucoup les enfants.

Tic Tac Rainette ! est un jeu familial, d’ambiance, d’observation de rapidité et de mémoire, pour les enfants à partir de 4 ans. Un jeu qui propose deux modes, l’un compétitif et l’autre coopératif, pour apporter une nouvelle dynamique au jeu. Le jeu est ludique et rigolo, qui ravira les enfants qui vont trouver cette boîte au pied du sapin de Noël, pour de futures parties à jouer en famille.

Les jeux Nathan sont à retrouver par ici…