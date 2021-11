Virus, le troisième tome, Rébellion

Rébellion est le troisième et dernier tome de la trilogie Virus, des éditions Delcourt, paru en octobre 2021. Une bande dessinée de Sylvain Ricard et Rica, qui présente la suite et fin de ce thriller bien mené, toujours sous haute tension et assez réaliste.

Une grande réunion d’état a lieu. Ils sont tous venus pour faire un bilan de ce qui se trame. Il est expliqué que cela fait des semaines que la situation n’évolue pas. On se demande pourquoi tout le monde est encore en poste… Il y a quelques officiers prennent le contrôle d’un navire de toutes parts, un gamin qui reste introuvable et des fuites dans la presse. C’est un fiasco ! Frédéric, chercheur, explique que les recherches avancent rapidement, et il a bon espoir de trouver des éléments qui pourraient l’aider à trouver une solution. Malheureusement, il est encore trop tôt pour un vaccin ou un remède. Alors qu’autour de la table, tout le monde essaie de trouver une solution à ce gros problème, sur le navire, le capitaine est à l’infirmerie, c’est l’officier Kwon qui répond aux appels des militaires en approche. La marine veut installer une barge de ravitaillement à bâbord, avant qu’une tempête arrive…

La tension est toujours palpable dans cet album bien mené, qui oscille entre ce qui se trame sur le Babylon of the Sea, et ce qui se passe pour les prises de décisions. Mais rien n’est vraiment sûr pour la maîtrise de la situation, qui ne fait que s’envenimer. En effet, tout le monde est sous tension, et sur le navire rien ne va plus, entre certains qui se planquent, d’autres qui prennent en otage un navire de la marine, et les autorités qui ne semblent rien maîtriser. La bande dessinée présente un thriller très bien mené et réaliste, saisissant et captivant, avec la perte de contrôle progressive et effrayante, la panique, la survie, la mort qui s’installe, l’angoisse, l’atmosphère pesante, la violence qui s’installe… Le dessin est caricatural, parfois maladroit, en noir et blanc, offrant une atmosphère particulière et un découpage vif.

Rébellion est le troisième et dernier tome de la série Virus, des éditions Delcourt, qui présente la suite de ce thriller captivant et réaliste, quelque peu prémonitoire, où l’apparition d’une épidémie mortelle sur un navire de croisière ne reste pas sous contrôle…