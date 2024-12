100 spots d’escalade à couper le souffle – Ed. Larousse

100 spots d’escalade à couper le souffle est un beau livre, des éditions Larousse, paru en octobre 2024. Un ouvrage de Yann Corby, Isabelle Bihr et Thibaut Marot, qui propose de suivre des grimpeurs parmi les plus expérimentés, pour découvrir des voies spectaculaires.

Le beau livre, de près de 200 pages, débute par un sommaire très complet, présentant directement les différents spots. C’est avec les blocs de Fontainebleau, en Île de France, que commence la découverte. Le type, la cotation, la hauteur et le nombre de passage sont indiqués, pour offrir des informations nécessaires. Ainsi, trois paragraphes viennent présenter le lieu, et plus spécifiquement le site d’escalade. Une partie de l’histoire de l’escalade en France semble s’écrire aussi à Bleau. Un lieu pour les parisiens qui se préparent aux ascensions alpines. Le deuxième spot présenté, Pen-Hir, dans le Finistère. Un site localisé dans un cadre préservé de la presqu’île de Crozon, offrant un cadre unique et spectaculaire.

Le livre est une véritable invitation au voyage pour les passionnés de grimpe et les amateurs de paysages spectaculaires. Illustré de photographies saisissantes, il transporte le lecteur sur les voies les plus emblématiques, guidé par des grimpeurs chevronnés. Des blocs légendaires de Fontainebleau aux falaises majestueuses du Var, en passant par le parc national des Écrins, la Corse, la Réunion et la Martinique, chaque page explore un univers vertical unique. L’ouvrage combine des descriptions détaillées de sites, des conseils pratiques sur les niveaux, les équipements et la sécurité. Il couvre tous les types d’escalade : du bloc à l’escalade sportive en passant par le traditionnel. Que ce soit pour rêver ou préparer une prochaine ascension, ce livre célèbre l’équilibre, l’aventure et le dépassement de soi dans un monde où les lois de la gravité se réinventent à chaque prise.

100 spots d’escalade à couper le souffle est un beau livre, des éditions Larousse. Un voyage vertical à travers 100 spots d’escalade, pour découvrir des lieux incroyables, uniques et spectaculaires, pour tous types d’escalade et de niveaux, pour les amateurs ou les plus chevronnés.