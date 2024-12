Le voleur d’amour – Ed. Glénat

Le voleur d’amour est un one shot, de Yannick Corboz et Richard Malka, paru aux éditions Glénat, en novembre 2024. Une bande dessinée adaptée du roman de Richard Malka, qui réinvente le mythe du vampire, entre sensualité, mystère, tragédie, héros…

Harlem, New-York City, en novembre, dans un appartement, une femme s’est endormie sur un homme aux cheveux long. Le narrateur est cet homme. Il constate qu’Anna s’est encore endormie sans s’en rendre compte qu’il se drogue. Il a renoncé au sommeil depuis longtemps. Si son amie s’en apercevait, il faudrait dérouler le fil des explications jusqu’à l’inexplicable. De plus, il lui faut préparer son suicide. Il en a fixé la date, ce sera le 3 décembre… Il se rend dans le bureau pour écrire une lettre. L’homme écrit à Anna. Il y explique que depuis son retour, il est le plus maudit des hommes, la plus malheureuse des créatures ayant jamais vécu. L’homme lui doit des aveux… Il ne veut pas abréger l’existence d’Anna. Aussi, pour l’épargner, il n’a d’autres choix que de disparaître. C’est lui ou elle, et lui souhaite qu’elle vive !

L’œuvre captivante mêle romance, tragédie et mystère. L’histoire transporte dans un univers où les émotions humaines, aussi profondes que destructrices, se manifestent dans une quête désespérée d’amour. Le héros, un personnage à la fois fragile et fascinant, navigue entre ombres et lumières dans une narration dense et poétique. La quête du vampire va basculer, le jour de sa rencontre avec Anna. Les auteurs parviennent à tisser un récit où les sentiments intenses et les dilemmes moraux prennent une dimension universelle, tout en conservant une originalité propre. Ce qui distingue particulièrement cette bande dessinée, c’est son graphisme exceptionnel. Chaque planche, avec son trait raffiné et son jeu subtil de clair-obscur, donne vie à l’atmosphère tragi-gothique de l’œuvre. Le dessin, presque cinématographique, confère au héros une aura poignante, inscrivant cette histoire dans un univers visuel inoubliable.

Le voleur d’amour est une adaptation captivante et réussie, parue aux éditions Glénat. Un mythe du vampire revisité, qui invoque passion violente et sensualité. Entre quête et malédiction, le récit offre aussi un dessin puissant et captivant.