Plongez dans la Magie de Noël avec Lush et ses Coffrets Féériques

Noël approche, et Lush, célèbre pour ses cosmétiques frais et faits à la main, dévoile une collection enchantée qui promet de transformer votre routine en un rituel festif. Leurs coffrets cadeaux contiennent des produits emblématiques et des éditions limitées. Ils sont parfaits pour offrir bien-être et moments de détente parfumés à vos proches.



Depuis sa création, Lush se distingue par son engagement envers des cosmétiques éthiques, naturels et respectueux de l’environnement. Chaque produit est fabriqué à la main, sans cruauté animale, et avec des emballages minimalistes ou recyclables. Ce souci du détail, allié à des formules uniques et des parfums inoubliables, fait de Lush une référence incontournable pour les amateurs de soins sensoriels.

Une collection de Noël qui fait rêver

Cette année, Lush gâte ses fans avec une gamme de Noël aux senteurs festives et aux textures innovantes. Les bombes de bain, comme Mother Christmas et Snowdrift, transforment l’eau en un véritable spectacle de couleurs et de parfums. La gelée de douche Snow Angel Choir, avec sa texture ludique et son parfum délicat, est idéale pour égayer les matins d’hiver.

Pour une expérience cocooning, le gel douche Sleepy Bear offre un arôme apaisant. Le shampooing Snow Fairy transforme chaque lavage en un moment féérique. Son gel douche pailleté Snow Fairy Glitter apporte une touche de magie supplémentaire à votre routine.

Côté soins, Merry Kissmas est un exfoliant pour les lèvres qui les rend douces et lisses. Merry Figmas, un nettoyant frais pour le visage, illumine le teint. La tablette fondante Hot Toddy, avec son parfum épicé, s’utilise dans le bain ou comme fondant pour brûleur. Elle crée une ambiance festive et chaleureuse.

Avec ses coffrets cadeaux remplis de produits en édition limitée, Lush propose le cadeau parfait pour les fêtes. Alliez bien-être et plaisir olfactif en offrant un moment unique de détente et de magie parfumée à vos proches cette année. Lush vous garantit des fêtes hautes en couleurs et en douceur !