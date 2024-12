Le portrait de Dorian Gray – Ed. Gallimard

Le portrait de Dorian Gray est un ouvrage de Benjamin Lacombe qui vient illustrer le récit d’Oscar Wilde. Un beau livre, paru aux éditions Gallimard, fin octobre 2024, qui présente le récit dans sa version intégrale et non-expurgée. Une édition exceptionnelle illustrée par un artiste reconnu.

L’atelier était empli de la riche senteur de rose. Lorsque la brise d’été agitait les arbres du jardin, les lourdes effluves du lilas envahissaient l’air. Par moments, un parfum plus subtil d’épine rose venait s’y mêler. Ces senteurs pénétraient doucement par la porte ouverte. Depuis le coin du divan, Lord Henry Wotton, fumant cigarette sur cigarette, apercevait tout juste l’éclat doré d’un cytise en fleurs. Au centre de la pièce, fixé sur un chevalet, se dressait le portrait en pied d’un jeune homme d’une beauté extraordinaire. En face était assis l’artiste lui-même, Basil Hallward. Un peintre dont la disparition subite, il y a quelques années, suscita dans l’opinion un tel émoi et fit naître de si étranges conjonctures.

Le chef-d’œuvre intemporel d’Oscar Wilde prend une dimension nouvelle grâce aux illustrations envoûtantes de Benjamin Lacombe. Ce roman, qui explore les profondeurs de l’âme humaine, l’obsession de la jeunesse éternelle et l’homosexualité, continue de fasciner à travers les époques. L’interprétation graphique de Benjamin Lacombe sublime l’histoire. Il maîtrise les couleurs, les contrastes et les détails, capturant à merveille l’atmosphère gothique et les nuances psychologiques de l’œuvre. Chaque illustration, qu’elle s’agisse du fameux portrait ou des personnages ambigus, donne vie aux mots de Wilde avec une intensité visuelle saisissante. Comme toujours, Benjamin Lacombe fait rêver et émerveille, offrant une expérience esthétique unique. Ce livre est une véritable pépite, idéale pour les amateurs de littérature. Les passionnés d’art y trouveront également un trésor à savourer sans modération..

Le portrait de Dorian Gray est un très beau livre, des éditions Gallimard, de la collection Papillon Noir. Un premier roman qui aborde sans tabous l’homosexualité, à retrouver dans sa version intégrale, et illustré magistralement par Benjamin Lacombe.