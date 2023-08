21e édition du Beaulieu Classic Festival du 16 au 23 septembre

L’année dernière le Beaulieu Classic Festival fêtait son vingtième anniversaire. Du 16 au 23 septembre, aura lieu la 21e édition avec une riche programmation qui sera “classique…mais pas que” pour reprendre les mots de la directrice artistique du Festival, Chrystelle Couturier. En effet, le Beaulieu Classic Festival se fait un point d’honneur d’ accueillir des artistes de talent dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Cette année, le festival peut s’enorgueillir d’avoir une marraine d’exception : Anny Duperey. Accompagnée par le trio George Sand, elle sera sur scène pour une concert lecture en hommage à Colette.

Le programme

Samedi 16 septembre: la journée sera marquée par deux temps forts. Tout d’abord, à 10h, Steve Villa Massone et son piano rouge seront sur la place Marinoni pour le plus grand plaisir du public. A 21h, comme chaque année, le grand concert d’ouverture sera l’un des rendez-vous les plus attendus. Benjamin Lévy dirigera l’Orchestre National de Cannes sur la Plage de la Petite Afrique. A noter que l’accès au concert se fera uniquement sur présentation du pass gratuit à retirer à l’accueil de la mairie ou à télécharger sur beaulieuclassicfestival.com

Dimanche 17 septembre : accompagnée des musiciennes du trio George Sand, Anny Duperey rendra hommage à Colette dont on célèbre cette année le 150e anniversaire de la naissance. Ce concert-lecture aura lieu au Casino de Beaulieu.

Mardi 19 septembre : le quatuor Hanson, lauréat de nombreux prix, interprètera les oeuvres de Schumann OP.41 n°1 et de Beethoven OP. 131 à l’Eglise Anglicane de Beaulieu.

Mercredi 20 septembre : l’Eglise Anglicane accueillera Noëmi Waysfeld, Juliette Salmona et Louis Rodde pour un concert inédit, éclairé à la bougie, allant de Vivaldi à Barbara. “La Serena” illustre parfaitement le credo du Festival, “classique…mais pas que”.

Jeudi 21 septembre : Alexandre Tharaud, artiste de renommée internationale, lauréat de plusieurs Victoires de la musique classique, interprètera au Casino de Beaulieu, des oeuvres de Satie, Schubert, Debussy et Ravel.

Vendredi 22 septembre : le traditionnel dîner de gala se déroulera à l’Hôtel Royal Riviera, sur le thème festif de l’opérette sous les étoiles, en présence de la soprano Laurence Janot et du baryton Mickael Guedj.

Samedi 23 septembre : la soirée de clôture réunira au Casino le quatuor de saxophonistes Ellipsos et la pianiste Marie-Josèphe Jude pour une Rhapsody in Blue qui s’annonce mémorable.

Les tarifs :

concerts : 30 euros

Dîner de gala : 120 euros (sur réservation uniquement)

Pour plus de renseignements sur le programme et les artistes : www.beaulieuclassicfestival.com