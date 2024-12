À tous les garçons que j’ai aimés – L’adaptation du roman de Jenny Han – Éditions Jungle

Partagez





Une lycéenne de 16 ans possède une habitude assez particulière. Elle écrit des lettres de rupture À tous les garçons qu’elle a aimés, même si elle n’a jamais eu de romance avec. Sauf qu’elle ne les envoie jamais. Car cela trahirait ces sentiments pour eux. Cela lui permet juste de faire le deuil de ses amours impossibles. Sauf qu’un jour, la boîte à chapeaux où elle les cache disparaît, et que chaque lettre écrite parvient jusqu’à son destinataire !!!!

De quoi mettre le bazar dans sa vie d’adolescente, et déclencher des romances incontrôlables !!!!

Une adaptation pimentée du roman de Jenny Han, à retrouver aux Éditions Jungle depuis le 21 novembre 24 !(+14)

Le décor :

Une adolescente dans sa chambre ….

Lara Jean pose soigneusement une lettre dans sa boite à chapeaux. Elle nous explique son petit rituel particulier, et toute petite histoire de sa vie, puisqu’elle n’a que seize ans.

Sa mère décédée. Sa vie avec son père et ses deux sœurs. Mais aussi, avec son voisin le plus proche, petit ami de Margot, son aînée, qui fait comme parti de la famille. C’est le gentil et assez beau Josh. Pour qui elle craquait, il fut un temps. Mais, bon, cette «pseudo-histoire d’amour » est imaginaire, et surtout révolue depuis qu’il s’est mis en couple avec Margot.

Une lettre lui a d’ailleurs été destinée dans la boîte à chapeaux, afin d’exprimer ce qu’elle aimait chez lui, et les sentiments qu’elle éprouvait. Comme elle fait toujours pour « mettre un terme » dans sa tête à une amourette impossible. Lara Jean l’a d’ailleurs fait pour quatre autres garçons. Tout reste secret dans sa chambre, enfermé dans cette boîte à chapeaux dans son placard.

Pourtant, un beau jour, ces lettres vont être subtilisées et finalement arriver jusqu’à leur destinataire… Et la jeune ado va se refaire le film des jours précédents cet « accident », afin de mieux découvrir le responsable de ce qui va être une véritable implosion et explosion dans sa vie !!!!

Le point sur la BD :

Un plaisir de retrouver cette comédie romantique adolescente, aussi fraîche qu’épicée !!! Certes, il y a eu une adaptation télévisée de ce titre : À tous les garçons que j’ai aimés, tiré du roman éponyme de Jenny Han. Mais rien ne vaut de retrouver le tout dans une BD, où les personnages se matérialisent à travers les yeux de l’illustratrice chinoise Li Lu et de son binôme Akimaro.

C’est 100% féminin, lucide et tellement délicat, que les lectrices et lecteurs, adolescents ou adultes, ne peuvent qu’avoir une bouffée d’air teen, pour leur faire remonter des sentiments bien adolescents qu’on a tous eu un jour. La protagoniste principale est d’autant plus attachante, de cette situation où elle passe d’une inconnue des couloirs du lycée, au point central de toutes les attentions !!!

C’est là, la force de ce récit, mené par Véronique Grisseaux, l’adaptatrice des plus célèbres saga aux Éditions Jungle. Elle alterne entre narration, pour plonger les lecteurs/trices dans la peau de cette jeune fille, et échanges clé de l’histoire originale, pour ne garder que le principal !

La conclusion :

Une « romcom » d’anthologie, déjà propulsée au premier rang des best-sellers du New York Times, et à présent, adaptée en comics par les Éditions Jungle !! L’univers d’À tous les garçons que j’ai aimés, se transforme sous les doigts des autrices, en un petit « béguin » rose bonbon, qui nous emporte entre romantisme, quiproquos et vous atteint droit dans l’estomac, où les papillons recommencent à voleter grâce aux amours de Lara Jean !!!!