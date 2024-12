Brume – La source des secrets

La source des secrets est le troisième et dernier tome de ce premier arc de la série jeunesse Brume. Une bande dessinée captivante de Jérôme Pélissier et Carine Hinder, parue aux éditions Glénat, fin octobre 2024, qui vient élucider le mystère des origines de la petite sorcière.

Le jour est levé, un petit oiseau vient chanter à la fenêtre de la chambre de Brume. Le petit cochon Hubert se réveille, observe la fillette, avant de descendre par la fenêtre, avec l’aide d’un drap. Il se laisse glisser joyeusement ! Lorsqu’il arrive en bas, il est surpris d’y retrouver Brume qui lui demande ce qu’il fabrique. Hubert, un peu grognon, se laisse attraper par la petite sorcière. Elle lui explique que si elle n’était pas intervenue, le petit cochon aurait pu se faire très mal. Elle le prend par la patte, affirmant qu’elle a besoin de lui pour retrouver Naïa. Mais pour cela, ils doivent d’abord passer chez Hugo. En effet, les enfants doivent chercher des indices sur la page qu’ils ont retrouvée chez Naïa. Sur le chemin, elle explique à son petit lardon que la mère d’Hugo est plutôt bizarre. Ils arrivent dans un superbe jardin…

Hubert continue la narration de cette belle et captivante aventure. Grâce à l’observation de la maman d’Hugo, les jeunes aventuriers savent où ils doivent se rendre. Ainsi, Brume n’hésite pas un instant, malgré les dires autour des lieux à fréquenter. La bande dessinée annonce la suite des aventures palpitantes de Brume, Hugo et Hubert, pour partir à la recherche de Naïa. Le voyage ne manque pas de rebondissements, entre rencontres, frayeurs et courage, sans oublier l’humour et la bienveillance. Le récit est bien rythmé et très plaisant à lire, offrant une belle aventure à découvrir, avec des personnages attachants, courageux et drôles. Le danger rôde aussi dans cet album palpitant, qui offre son lot de suspense, adapté aux jeunes lecteurs. Le dessin reste somptueux, avec un trait travaillé, fin et fluide. Le cadrage se trouve tout aussi soigné, offrant des planches belles et dynamiques.

