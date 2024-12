Etoilium : l’étoile pédagogique de Noël pour vos enfants

Avec Etoilium, offrez un cadeau de Noël aussi ludique qu’éducatif aux enfants de 5 à 11 ans. Ce jeu sans écran, ni piles, propose une approche innovante pour réviser et apprendre en s’amusant. Un cadeau éducatif aux multiples atouts, qui plaira tant aux enfants qu’aux parents !

Le jeu se compose d’un support en forme d’étoile et de chevalets thématiques vendus séparément. Il fonctionne avec un système de loquets et de récompenses. L’enfant valide ses réponses à l’aide d’une mollette. Si tout est correct, le réservoir d’étoiles s’ouvre pour libérer une gommette à gratter, révélant des points. Une fois 100 points atteints, une récompense convenue avec les parents est offerte, renforçant motivation et autonomie. Conçu en France, Etoilium propose des fiches variées adaptées aux besoins spécifiques des enfants, comme les profils DYS ou TDAH.

Les contenus des chevalets sont riches et diversifiés, abordant des thématiques scolaires comme la lecture, les mathématiques, ou encore des langues étrangères. Chaque fiche est autocorrective, permettant une utilisation en toute autonomie. La version spéciale DYS, créée avec des orthophonistes, inclut des exercices tactiles et audio pour une approche sensorielle. Ce format pratique s’emmène partout, idéal pour jouer à la maison ou en déplacement.

Etoilium séduit par son originalité et son efficacité. Les enfants adorent le suspense du réservoir à étoiles et apprécient la diversité des exercices. Les parents, eux, saluent sa capacité à développer concentration et autonomie, tout en éloignant des écrans. La qualité écoresponsable et la fabrication française ajoutent une valeur supplémentaire à ce jeu. Seul point à noter : le prix initial (64,99 € pour l’étoile et 27,99 € par chevalet) peut être un investissement, mais les nombreuses heures de plaisir et d’apprentissage justifient largement l’achat.

Etoilium est un véritable allié éducatif pour faire briller les étoiles dans les yeux des enfants ce Noël. Un cadeau éducatif aux multiples atouts, qui favorise un apprentissage autonome et engageant, sans écran, pour le bien-être des enfants.