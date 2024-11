Partagez





Les dernières informations recueillies par Alia, la petite chasseuse de fantômes, au sujet de son grand-père disparu sont vagues. Aussi, elle décide de retrouver, dans le monde magique, celle qui se tient toujours à ses côtés sur les photos trouvées : la célèbre Mélinor !

Troisième tome de cette série fantasy, à la découverte du Jardin de Mélinor, afin de se rapprocher de grand-père !!

Paru depuis le 26 septembre 24 aux Éditions Jungle.(+8)

Le décor :

C’est l’automne, le moment de nettoyer le jardin de toutes ses feuilles formant un tapis orangé. Papa et Alia s’affairent à balayer de petits tas dans chaque recoin ! Mais, Alia est surprise par Meruem, la petite créature lui ouvrant le passage vers le monde magique. Ce qui lui rappelle sa dernière aventure avec cette sorcière dans le manoir. Comment grand-père a -t-il pu disparaître en laissant ses formules ?? Il lui faut trouver des réponses dans l’autre monde.

Mais avant ça, Papa se moque gentiment d’elle en la comparant à son grand-père ! En rejoignant la maison, elle découvre qu’on lui a adressé une nouvelle lettre. Bien qu’elle ait du mal à la déchiffrer, elle demande à maman de l’aider. Mais, celle-ci se moque aussi gentiment d’elle et son imagination lorsqu’elle découvre la feuille blanche que lui présente Alia !! Il est temps de passer de l’autre côté et de retrouver des êtres qui ont les mêmes pouvoirs qu’elle !!!

Elle traverse le tableau, comme à l’habitude, avec l’aide de Meruem. Puis tombe nez à nez avec Mme La Directrice. Elle lui apprend que toutes les élèves sont déjà en cours avec Mme Paragus… Dans un sac posé sur un des bureaux !!

Le point sur la BD :

Alia recherche plus que jamais des réponses à ses questions au sujet de son grand-père. A-t-il vraiment disparu dans ce monde magique ???

Dans ce troisième tome, il ne s’agit plus de chasser des fantômes, mais de comprendre leur transformation. Brunowaro continue de mettre en avant le lien familial et le caractère curieux de sa protagoniste principale. Mais surtout, cette unité amicale, à la vie, a la mort, pour s’entraider et retrouver ce grand-père mystérieusement disparu !

L’école et ses professeurs/es semblent impliqués/es, dans une manigance. Qui fait des recherches sur les pouvoirs obtenus ici, et qui s’en est à mauvais escient ?? Les débordements commencent à apparaitre, et à devenir inquiétants.

Le monde « parfait » aux couleurs douces que nous présente l’auteur, devient un peu moins accueillant qu’à l’habitude, avec des personnages qui se dévoilent. Et, avec une finalité surprenante dans ce jardin de Mélinor !

Le prochain tome, à retrouver aux Éditions Jungle, collection Chimères, laisse présager une future rencontre très attendue !!

La conclusion :

Un petit bonbon de chasseuse de fantômes aux couleurs de l’arc-en-ciel ! Alia, dans le jardin de Mélinor, continue de captiver les plus jeunes avec ces graphismes tout ronds et cette petite protagoniste téméraire, qui ne compte pas se laisser faire, pour découvrir la vérité. Pour l’amour de son grand-père et ce qu’il a voulu lui transmettre.

Et pour notre plus grand plaisir de lire des aventures dignes de Harry Potter, mais en dégradé de rose, le tout aux Éditions Jungle !!!!