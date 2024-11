Faites découvrir Vivaldi à vos enfants !

Prêts à embarquer pour un voyage musical exceptionnel ? L’orchestre des animaux joue Vivaldi, le nouveau livre des éditions Usborne, est un bijou pour éveiller les jeunes enfants à la musique classique !

Avec ses illustrations adorables et ses puces sonores intégrées, il offre une introduction ludique et captivante à l’univers de l’un des plus grands compositeurs de tous les temps : Antonio Vivaldi. Ce livre interactif est une véritable pépite pour apprendre en s’amusant.

Dès la première double page, l’enfant est transporté dans la ville de Venise, là où Vivaldi a vécu et composé ses œuvres les plus célèbres. Les illustrations mettent en scène un orchestre d’animaux tout mignons, prêts à jouer des extraits légendaires tels que Gloria, le Concerto pour mandoline ou encore des passages des Quatre Saisons. Chaque page propose une nouvelle ambiance musicale, et chaque bouton sonore fait résonner une superbe mélodie signée Vivaldi.

Découvrir les musiques classiques de Vivaldi, un pur bonheur

Mais ce livre ne se limite pas à la musique : il est également enrichi de petites anecdotes fascinantes sur la vie de ce célèbre compositeur. Par exemple, saviez-vous que le père de Vivaldi, musicien et coiffeur, lui a enseigné le violon ? Ensemble, ils arpentaient les rues de Venise, jouant pour gagner un peu d’argent. Ces anecdotes, courtes et amusantes, permettent aux enfants de mieux comprendre l’histoire derrière la musique et d’imaginer la vie trépidante de Vivaldi au cœur de la vibrante Venise.

La qualité sonore est impressionnante, et l’activation des puces sonores est un jeu en soi. À chaque page tournée, l’enfant peut appuyer sur un bouton pour entendre un extrait envoûtant de Vivaldi, notamment les célèbres passages de L’hiver, L’automne et Le printemps des Quatre Saisons. C’est une manière amusante et interactive de familiariser les enfants avec ces chefs-d’œuvre, tout en leur offrant un moment de détente musicale.

Les enfants vont adorer

En plus d’être un plaisir pour les oreilles, ce livre est aussi une petite encyclopédie colorée. Aussi, il donne vie à l’histoire de Vivaldi avec des détails savoureux, comme le fait qu’il était un violoniste prodige, dont la musique a traversé les siècles pour toucher les cœurs du monde entier. L’orchestre des animaux joue Vivaldi est une porte d’entrée idéale dans l’univers de la musique classique, permettant aux petits de s’émerveiller devant la magie de Vivaldi tout en s’amusant à découvrir les instruments.

On avait déjà été charmé par l’orchestre des animaux joue Tchaikochski et on l’est encore avec ce joli livre.

Ainsi, avec ses jolies illustrations, ses anecdotes charmantes et ses superbes morceaux de musique, ce livre est un excellent moyen de faire découvrir la beauté intemporelle de Vivaldi aux jeunes enfants. Un joli cadeau à offrir à tout mélomane en herbe !

