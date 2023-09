Faites découvrir Tchaïkovski aux enfants !

L’univers musical classique rencontre l’illustration enfantine dans la dernière pépite d’Usborne, “L’orchestre des animaux joue Tchaïkovski”.

Cet ouvrage enchantant, scénarisé par Sam Taplin et merveilleusement illustré par Ag Jatkowska, est une porte colorée et sonore ouverte vers la découverte de l’un des plus grands compositeurs de l’histoire, Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Dans ce livre, un orchestre pas comme les autres – composé d’animaux musiciens – nous invite à une tournée mélodique à travers l’œuvre et la vie de Tchaïkovski. L’interaction est au rendez-vous : en appuyant sur les puces sonores, les enfants seront bercés par cinq extraits emblématiques de Tchaïkovski : Capriccio Italien, Concerto pour violon, Le Lac des Cygnes, Concerto pour piano n°1 et l’Ouverture de 1812. Chaque note jouée est une invitation à un voyage auditif et visuel dans l’univers du compositeur russe.

“l’orchestre des animaux joue Tchaïkovski” : une symphonie illustrée pour les petits mélomanes

Ce n’est pas simplement une introduction à la musique classique, mais une expérience immersive qui mélange l’histoire, la musique, et l’art illustratif. Les illustrations vivantes d’Ag Jatkowska ajoutent une dimension ludique et accessible qui captera l’imagination des jeunes lecteurs, tout en leur permettant de s’immerger dans l’univers musical de Tchaïkovski.

“L’orchestre des animaux joue Tchaïkovski” est une célébration illustrée et sonore qui permet aux enfants de se familiariser avec la musique classique d’une manière ludique et interactive. L’ouvrage réussit le tour de force de rendre la découverte de la musique classique amusante et intrigante pour les jeunes esprits curieux.

Par son originalité et sa conception interactive, ce livre sonore se positionne comme un véritable trésor éducatif. Il incite à l’éveil musical et à la découverte d’un compositeur légendaire, en offrant aux enfants un voyage fascinant entre les notes de musique et les pages colorées. “L’orchestre des animaux joue Tchaïkovski” est une ode à l’exploration musicale, une symphonie illustrée qui résonnera longtemps dans le cœur des petits mélomanes. Un vrai régal de découverte !