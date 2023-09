Préparez vous à Halloween avec ce nouveau livre

À l’approche d’octobre, la fébrilité d’Halloween commence à se faire sentir chez les petits comme chez les grands. Et quoi de mieux pour initier les enfants à cette fête mystérieuse que le nouveau livre de la collection “J’écoute, je trouve” intitulé “Halloween”.

Publié le 22 septembre 2022, ce livre délicieusement illustré, est une création magistrale de Sam Taplin, avec des illustrations captivantes de Jo Rooks et une contribution notable d’Anthony Marks.

Le livre est une invitation interactive à explorer les sons d’Halloween. En appuyant sur les boutons sonores intégrés, les enfants sont immédiatement plongés dans cinq enregistrements drôles et mystérieux. Ils suivent un chat, un chien, et leurs amis dans leur aventure de préparation pour la fête d’Halloween. L’exercice consiste pour ces petits animaux à s’exercer à faire des bruits étranges pour l’occasion, une préparation qui garantit des fous rires et des frissons.

Un voyage mystérieux, ludique et haut en couleur dans L’univers d’Halloween

La particularité qui rend “Halloween – J’écoute, je trouve” exceptionnel, c’est cette façon unique d’engager les enfants non seulement à écouter mais aussi à observer. Ils auront le plaisir de rechercher une citrouille cachée sur chaque page, ce qui stimule leur sens de l’observation tout en les amusant.

L’interaction entre l’écoute des enregistrements surprenants et la recherche visuelle crée une expérience immersive et éducative. Chaque son, chaque image et chaque détail de l’histoire encouragent la curiosité et l’éveil des petits explorateurs en herbe.

C’est bien plus qu’un simple livre, c’est une aventure où l’auditoire cible, les enfants, découvrent et redécouvrent les joies et mystères d’Halloween tout en apprenant et en s’amusant. L’harmonie entre le texte, les illustrations et les enregistrements sonores fait de “Halloween – J’écoute, je trouve” un véritable trésor ludique et éducatif qui promet des moments mémorables et des éclats de rire. Une façon enchantée et créative de célébrer la magie d’Halloween en attendant le grand soir du 31 octobre.