Ana & l’Entremonde – La Main

La Main est le troisième tome de la série d’aventure palpitante Ana & l’Entremonde, paru aux éditions Glénat, en janvier 2025. Une bande dessinée, de Marc Dubuisson et Cy, qui présente un univers riche et cosmopolite, dans lequel se joue une aventure fantastique et incroyable.

Ana et Melvin restent bouche bée devant le symbole du cartographe. En effet, le bélier est le symbole du père d’Ana. La jeune fille détaille ses noms et prénoms, affirmant que Carnero veut dire « bélier ». Puis, un homme surgit, armé d’une casserole. Il demande ce que ces intrus font chez lui et demande si c’est La Main qui les envoie. Alors qu’Ana est prête à répondre, il ajoute qu’il ne veut rien entendre de leurs manigances. Ana tente malgré tout de rassurer, mais l’homme crie qu’il s’en fiche ! Il veut que les intrus déguerpissent sur le champ… Mais à ce moment-là, devant la porte apparaît Miguel. Ana est heureuse de le retrouver et saute dans ses bras. Melvin se redresse difficilement et demande si quelqu’un peut bien lui expliquer ce qu’il se passe. Le propriétaire de la maison aimerait bien savoir ce qui se passe également…

Ce nouvel album est plein de rebondissements, de révélations et de surprises. Ana découvre que son père est cartographe pour La Main et retrouve son ami Domingo. Ils décident, avec leurs nouveaux amis, de retrouver le père de cette dernière et de l’enlever des griffes de La Main ! Mais c’est un périple mêlé de danger qui attend les héros… De plus, leur plan ne va pas se dérouler comme prévu ! Ainsi, la bande dessinée oscille entre plusieurs personnages et offre son lot de rebondissements et de suspense. L’intrigue est maîtrisée et rythmée, offrant peu de répits aux personnages. Malgré le fait que Domingo et Ana se retrouvent, les surprises ne sont pas toujours bonnes et quelques masques tombent. L’univers est toujours aussi riche et captivant, offrant une belle quête initiatique et une aventure fantastique. Le dessin reste plaisant, rond et doux, avec de belles couleurs.

La Main est le troisième tome de la série fantastique Ana & l’Entremonde, des éditions Glénat. Un bel captivant, dans lequel se poursuivent les aventures de la jeune héroïne et de ses amis, dans l’Entremonde, un univers fantastique peuplé de pirates en tous genres !

