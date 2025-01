La montagne entre nous – Ed. Sarbacane

La montagne entre nous est un récit complet, de Marcel Shorjian et Jeanne Sterkers, paru aux éditions Sarbacane, en janvier 2025. Une bande dessinée touchante et sensible, qui aborde des sujets sérieux, entre monde rural, homophobie, amour de jeunesse, secrets de famille…

Dans le train, une femme aux cheveux blancs et courts regarde le paysage défilé par la fenêtre. Une annonce passe. Dans quelques minutes, le train entrera en gare d’Entre-le-Monts. La femme met une écharpe et prend sa valise. Elle descend à la gare, remarque une tâche de sang. Elle pense à une personne qui aurait été frappée par plusieurs autres personnes. La femme marche, jusqu’au bourg, regarde les maisons, devine par les fenêtres. Elle s’arrête, observe, puis continue son chemin en passant devant la boucherie, l’épicerie, pour arriver au Café – Hôtel. En entrant la sonnette fait son œuvre, tandis qu’une voix affirme qu’elle arrive. Une femme arrive, salue le monsieur et demande s’il a une réservation. La personne reprend en expliquant qu’elle est une femme et qu’elle n’a pas réservé. L’hôtesse d’accueil, d’un certain âge, s’excuse. Elle demande cela, car elle n’a personne en cette saison…

Marcia Jacquet retourne au village de son enfance, quarante ans plus tard. Elle vient pour aider sa mère et pour retrouver Florence, son amour d’enfance. En effet, les deux jeunes femmes, à l’époque, étaient très proches. La bande dessinée, entre présent et passé, offre un récit touchant de deux femmes lesbiennes qui se retrouvent quarante ans plus tard. Il semble y avoir une atmosphère pesante, entre non-dits, secrets et famille. Des flashbacks permettent de mieux comprendre la relation des deux femmes, et l’évolution de cette relation, jusqu’à leurs retrouvailles. Le récit est bien découpé, intéressant et touchant, proposant de découvrir l’amour de deux femmes, qui ont dû choisir des chemins différents, et non pas par choix, mais par obligations. Entre rapprochements timides et tension, l’intrigue offre du suspense et une histoire d’amour torturée. Le dessin présente un trait fin et des couleurs directes, offrant un univers graphique plaisant.

La montagne entre nous est un récit complet et touchant, des éditions Sarbacane. Un roman graphique qui présente une histoire d’amour, une relation difficile et complexe de deux femmes, qui quarante ans plus tard se retrouvent et découvrent la vérité, entre mensonges, non-dits et secrets de famille.

La bande dessinée à acheter sur Amazon