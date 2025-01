30 recettes d’ici et d’ailleurs pour kiddos explorateurs

Yooji et The Social Kids s’associent, pour présenter un recueil de 30 recettes gourmandes, afin d’éveiller les papilles des tout-petits. Un voyage gustatif autour du monde, pour les kiddos explorateurs, à travers des recettes gourmandes et adaptées à chaque étape de la diversification alimentaire.

Bébé a pointé le bout de son nez et entre câlins, siestes et tétées, les premières découvertes sensorielles vont aussi se faire par la diversification alimentaire ! C’est en pensant à ces moments de découvertes, d’éveils et de partages, que le livre a été imaginé. Chacun des trente plats suggérés a été pensé pour éveiller les papilles des bébés. Des recettes qui offrent une variété de saveurs et de textures. Une diversité de goûts pour développer la curiosité et accueillir le plaisir de manger. Aussi, après une présentation du livre, les deux marques trouvent également leur place dans l’ouvrage.

Les deux marques s’associent, pour offrir le meilleur d’elles-mêmes. Ainsi, elles proposent d’accompagner les jeunes parents dans une étape importante de la vie de bébé ! En effet, la diversification alimentaire est une des premières phases de la vie de bébé, puisqu’elle débute vers les 4 mois. Ainsi, au fil de la diversification, le livre propose une trentaine de recettes gourmandes et adaptées en commençant par les premiers repas. Des textures lisses, mais des saveurs différentes et agrémentées, pour le plaisir et l’éveil des papilles. Le livre suggère ensuite les premiers morceaux, avant de découvrir le finger food. Les recettes se trouvent bien détaillées et faciles à réaliser, pour être sûr d’accompagner bébé. Des conseils et astuces viennent compléter l’ouvrage, qui offre aussi des clichés alléchants.

