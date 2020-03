Apprendre à maîtriser son destin : Mémoire vive 

Les Éditions Glénat nous propose une nouvelle collection nommée : « Les nouvelles routes du soi ». Une série de BD permettant d’aborder des « thèmes précis liés au développement personnel », éclairée par une expertise finale du philosophe Denis Marquet.

A travers ce nouveau titre « Apprendre à maitriser son destin – Mémoire vive », le lecteur va explorer l’histoire d’une jeune écrivaine qui doit faire la paix avec ses souvenirs enfouis pour mieux s’épanouir ! Disponible depuis le 19 Février 2020, une introspection positive et réflexive.

Le décor :

La nuit. Une grande maison au milieu de la forêt. Un homme visionne en grand format, sur le mur de son bureau, des vidéos d’un défilé de mode.

Au premier étage, Lorenzo, le petit garçon se réveille. Guidé par le bruit de la projection en super 8, il entre discrètement dans la pièce où se trouve son père. Comme hypnotisé par les images qui défilent sur ce mur, des images de sa mère, il reste quelques instants planté là. Jusqu’au moment où sa soeur, elle aussi, arrive.

Leur père les raccompagne dans leur chambre, tendrement. Puis, retourne visionner tous les souvenirs de son amour perdu. Le succès. Les photos, les défilés. L’ascension de la jalousie, avec ses hommes qui rodent trop prêt de celle qu’il aime. La grossesse. La naissance de leur fille. Le travail incessant. Son désir qu’elle cesse de partir de la maison. La paranoïa.

20 ans plus tard, dans une villa accrochée au dessus d’un lac. Lila, une jeune écrivaine exprime son mal a se concentrer pour écrire un nouveau roman. Syndrôme de la page blanche. Elle semble préoccupée par les problèmes de son frère, joueur de poker qui traine des dettes … et de graves menaces.

C’est lorsqu’elle décide de rejoindre son éditrice, que son destin se met à basculer étrangement. Dans la rue, elle aide une vielle femme à rentrer chez elle. Pour la remercier, celle-ci lui donne un numéro de téléphone à contacter si elle rencontre des difficultés dans sa vie.

Le début d’un engrenage qui la mènera à une introspection révélatrice !!

Le point sur la BD :

Une collection riche de révélations !! « Apprendre à maîtriser son destin – Mémoire vive » aux Éditions Glénat est piloté par Pierre Makyo. Le nom d’un auteur, qui doit vous parler si vous connaissez des titres comme « Ballade au bout du monde » ou « Elsa » entre autres. Les oeuvres sont nombreuses et l’auteur déjà connu pour son talent.

Avec ce one-shot, il exploite le tissu même du destin qui déterminerait le fil de nos vies. Grâce au filet « transparent » qui se tisse entre les évènements passés et présents, son scénario est riche. Chaque action associées à notre avenir ! La réflexion est à son ultime sommet lorsqu’on finit le récit de la vie de Lila par le bref essai de Denis Marquet (philosophe). Une histoire qui ne laisse pas indifférent et pose un questionnement sur la conscience.

Le lecteur appréciera, sûrement autant que moi, les graphismes de Riccardo La Bella et Massimiliano Leomacs. Tout un univers en bichromie : sépia/noir pour les souvenirs et bleu/noir pour le moment présent. On oscille dans les méandres des sentiments éprouvés par les personnages et l’introspection intime et salvatrice de Lila, tout en douceur.

La conclusion :

« Apprendre à maîtriser son destin – Mémoire vive » aux Éditions Glénat nous dévoile comment reconnaître les « signes cachés et comment leur donner un sens ». Une sensibilisation à la connaissance de soi et aux différentes techniques pour y parvenir. A travers l’histoire de Lila, on comprend l’importance de la « conscience » et de l’exploitation de celle-ci. Une invitation aux médecines parallèles qui peuvent s’avérer utiles et salvatrices pour certains !