La petite dame : un album coup de cœur

La petite dame est un album pour les jeunes lecteurs d’Orianne Lallemand et Anne-Isabelle Le Touzé, paru aux éditions Glénat, en janvier 2020. Un livre plein de tendresse, un conte moderne sur la solitude, la vieillesse, le voisinage, la bienveillance…

Il était une fois une petite et vieille dame qui vivait toute seule dans son appartement, dans un immeuble, au milieu d’une grande ville. Elle avait beaucoup de voisins, mais ces derniers couraient partout, toujours pressés et occupés. Quand elle passait dans les couloirs, la petite dame entendait des cris, des rires, derrière les portes des voisins. Il y avait de la vie ! La famille Hippopotame avait six enfants qui sautaient partout. La famille Girafe était composée de deux amoureux, qui chantaient toujours, été comme hiver. Il y avait aussi la famille Kangourou qui n’arrêtait jamais de sauter sur le plancher. Dans la famille Lion, le papa était magicien et le lionceau adorait faire des blagues aux passants.

Au fur et à mesure des pages, les jeunes lecteurs découvrent l’immeuble et surtout tous les voisins de la petite dame. Des animaux adorables, qui ne cessent de bouger, faire du bruit, s’amuser, jouer… Les enfants, qui sont aussi amis, se demandent qui peut bien être cette petite dame. Alors chacun y va de son imagination, jusqu’au jour où un étrange bruit, provenant de l’appartement de la petite dame, va inciter les enfants à rentrer… Le récit est bien développé, présentant, petit à petit tous ces personnages, ainsi que la petite dame solitaire. L’histoire est pétillante et touchante, révélant le quotidien d’une dame âgée, seule et timide, qui aurait parfois besoin d’aide et d’un lien social. Un conte moderne très révélateur, adapté aux jeunes lecteurs, qui montre du doigt la solitude, la vieillesse, l’entraide, le lien générationnel, la vie, le partage, la joie de vivre… Le dessin est doux, coloré, avec un trait fluide et efficace.

La petite dame est un bel album, un coup de cœur, présentant un récit touchant, un conte moderne sur la solitude, la vieillesse, le voisinage, l’écoute, les relations humaines, l’entraide et la vie, bien adapté aux jeunes lecteurs.