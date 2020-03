L’été à Kingdom Fields est une bande dessinée de Jon McNaught, parue aux éditions Dargaud, fin janvier 2020. Un récit complet original, une poésie moderne, une expérience particulière qui présente une famille qui part en vacances…

Il y a du monde sur l’autoroute, il y a même des bouchons. Dans une voiture, une jeune fille regarde par sa fenêtre. Elle voit des corbeaux sur les lampadaires et panneaux, des ponts bétonnés parmi la nature, de grands pilonnes électriques derrière des arbres, des camions, des moutons… Le paysage défile devant ses yeux, jusqu’à une aire de repos. Trois personnages sortent de la voiture. La mère prend sa fille par la main. Elles sont suivies par un adolescent. Tout semble calme dehors, des oiseaux picorent les restes et miettes laissés par les précédents clients. Dans le bâtiment tout est également calme, il n’y a pas grand monde. C’est à Burger King qu’ils vont manger. Chacun se tâte à trouver son menu. Une fois la commande passée et payée, la petite famille s’installe autour d’une table, au-dehors, pour manger. Chacun croque, mâche, sans parler…

Les vacances d’une mère avec ses deux enfants, un adolescent et une jeune fille, sont à découvrir dans cette bande dessinée particulière, moderne et posée. En effet, l’auteur saisit des instants futiles qui rythment le quotidien de la famille en vacances, avec leur regard sur le voyage, la nature, le passé… Comme une pause dans le quotidien parfois trop cadencé, une mère revient là où elle passait elle-même des vacances étant petite. Des détails sont portés sur leur environnement, laissant apparaitre l’ennui, la solitude, mais aussi le temps qui passe. C’est un voyage qui est à faire aussi pour les lecteurs, qui se laissent facilement emporter dans ces langueurs parfois entrecoupées, dévoilant deux rythmes, deux visions. Le dessin est simple, plutôt rond, accentué par le choix des couleurs, qui apportent une atmosphère particulière au récit, ainsi qu’à ces vacances.

L’été à Kingdom Fields est un récit complet et original, une bande dessinée qui présente les vacances d’une mère et de ses deux enfants, comme une pause mélancolique sur des instants futiles, des souvenirs, l’ennui, la découverte, la solitude…